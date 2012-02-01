中国首月新增贷款或难破万亿--报载

《21世纪经济报道》周三援引权威人士透露，中国今年1月份信贷投放并不比往年多，全部新增贷款规模或在7,500亿至8,000亿元人民币间，将不会延续2009年以来新年首月超万亿的定律。除当月的春节因素造成有效工作日减少外，受季节性因素影响，款波动加大也是造成贷款减少的重要原因。路透