维权投资者Jana Partners要求高通考虑剥离芯片部门-WSJ

路透4月13日 - 据华尔街日报援引维权投资者Jana Partners将于周一向其投资者发送的季度信函报导，Jana要求高通(QCOM.O)考虑将其芯片(晶片)部门从专利授权业务部门剥离。

据报导，Jana还要求高通削减成本，加速股票回购，并对其高管薪酬结构、财报及董事会进行调整。Jana是高通的最大股东之一。

由于不在美国例行营业时间，路透未能立即联系到Jana Partners和高通就此置评。(完)

(编译 汪红英；审校 张明钧)

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