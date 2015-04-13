维权投资者Jana Partners要求高通考虑剥离芯片部门-WSJ

铃木汽车预计本财年营业利润下降10% 因研发成本上升
路透5月12日 - 铃木汽车周五预测，全年营业利润将下降10%，因研发支出增加，即便是公司预计在印度和欧洲市场的汽车销量将继续增长。
路透4月13日 - 据华尔街日报援引维权投资者Jana Partners将于周一向其投资者发送的季度信函报导，Jana要求高通(QCOM.O)考虑将其芯片(晶片)部门从专利授权业务部门剥离。
据报导，Jana还要求高通削减成本，加速股票回购，并对其高管薪酬结构、财报及董事会进行调整。Jana是高通的最大股东之一。
由于不在美国例行营业时间，路透未能立即联系到Jana Partners和高通就此置评。(完)
(编译 汪红英；审校 张明钧)
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路透5月12日 - 铃木汽车周五预测，全年营业利润将下降10%，因研发支出增加，即便是公司预计在印度和欧洲市场的汽车销量将继续增长。
黑田东彦在七国集团(G7)财长和央行总裁会议召开前对记者说，尽管日本国内通胀依然低迷，但全球经济稳步复苏正在对日本经济产生积极影响。
澳洲股市跌0.9%，金融股领跌。中国股市沪综指涨0.4%，因在外界担忧流动性的情况下，中国央行注资举措提供些许安慰。