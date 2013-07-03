日圆因地缘政治紧张局势上涨 市场关注ECB和美国就业数据

* ADP报告显示民间就业增幅优于预期

* 上周美国初请失业金人数连续第二周减少

* 欧元兑美元触及五周低点，因葡萄牙政局忧虑

* 关注欧洲央行会议和美国就业数据

路透纽约7月3日 - 避险日圆周三普涨，因在埃及和葡萄牙政局动荡之际，投资人寻求避险，但美国就业数据显示令人鼓舞的迹象，令日圆兑美元缩减涨幅。

在动荡时局时受青睐的日圆和瑞郎受埃及动乱的担忧所支撑。投资人担心中东局势不稳可能导致石油供应受阻，油价被推高至14个月高位。

在欧洲，葡萄牙总统召集主要政党紧急磋商政府的未来，市场担心临时大选可能影响该国退出国际救助的进程。

葡萄牙10年期公债收益率升穿8%，股市重挫5%。葡萄牙政府岌岌可危凸显潜伏近一年的欧债危机可能重燃。

“国际局势的发展影响汇市，因此日圆上涨。”Wells Fargo Securities汇市策略部门主管Nick Bennenbroek表示。

“显而易见，埃及局势没有得到解决，以及葡萄牙内阁成员辞职构成问题。不仅仅是部份G10成员国货币下滑，而且新兴市场货币也走软。”

但在数据显示，美国6月民间就业岗位增加18.8万个，高于分析师的预期的16万；另外美国6月29日当周初请失业金人数降至34.3万人(预估为34.5万)，前一周为34.8万。之后美元兑日圆小幅反弹。

上述报告对周五美国将公布的6月非农就业数据是好兆头，且进一步巩固了对美国联邦储备委员会(FED/美联储)将较预期更早的缩减刺激经济措施的观点。

“就业数据一直都很重要，但本周五的报告将至为关键，因该报告能确认美联储何时可能缩减购债。”太平洋投资管理公司(PIMCO)高级副总裁/全球投资组合经理人Ben Emons表示。

“美联储表面政策依赖数据表现，该报告可能改变预期。”Emons表示。

不过，尽管美国就业数据利多，但美国6月服务业报告则远谈不上亮丽，数据显示6月服务业增速为逾三年最慢。但投资人因该报告中就业分项指数上升而感到宽慰。

市场预计周五的美国非农就业报告将显示6月新增非农就业岗位16.5万，失业率为7.5%。

纽约尾盘，美元兑日圆跌0.8%，报99.84日圆，脱离日低99.24日圆。

因葡萄牙公债收益率从高位回落，欧元兑日圆也缩减跌幅，纽约尾盘跌0.5%，报129.94日圆，但远高于日低128.60日圆。

欧元兑美元跌至1.2921美元的5月底来最低，但尾盘升0.3%，报1.3008美元。

美元指数.DXY跌0.4%，报83.194，脱离五周高位83.717。

美国股市今日提前至1700GMT收盘，债市提前至1800GMT收盘，因周四为美国独立日假期。

交投清淡可能令未来几日汇市交易更为波动，欧洲央行和英国央行周四将举行货币政策会议，周五美国将发布就业报告。

若就业数据强劲，会巩固对美联储将缩减刺激措施的预期，美元将上扬。但如果数据显示就业增长乏力，美元会遭抛售。

其他货币中，澳元兑美元跌至近三年低点0.9049美元，此前澳洲央行总裁史蒂文斯表示，对澳元的韧性感到意外。

澳元兑美元纽约尾盘报0.9064美元，跌0.9%。

根据路透数据，美元兑瑞郎跌0.4%，报0.9468瑞郎，欧元兑瑞郎跌0.1%，报1.2318瑞郎。

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3006 1.2977 +0.22 -1.42 1.3194

美元/日圆 99.90 100.62 -0.72 +15.17 86.74

欧元/日圆 129.96 130.59 -0.48 +13.55 114.45

美元/瑞郎 0.9465 0.9504 -0.41 +3.39 0.9155

英镑/美元 1.5278 1.5153 +0.82 -5.99 1.6251

美元/加元 1.0500 1.0543 -0.41 +5.84 0.9921

澳元/美元 0.9084 0.9142 -0.63 -12.60 1.0393

欧元/瑞郎 1.2314 1.2335 -0.17 +1.98 1.2075

欧元/英镑 0.8511 0.8563 -0.61 +4.89 0.8114

新西兰元/美 0.7779 0.7749 +0.39 -6.08 0.8283

元

美元/挪威克 6.1098 6.1130 -0.05 +9.83 5.5630

朗

欧元/挪威克 7.9489 7.9324 +0.21 +8.29 7.3403

朗

美元/瑞典克 6.6866 6.7230 -0.54 +2.89 6.4986

朗

欧元/瑞典克 8.6986 8.7276 -0.33 +1.41 8.5777

朗

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅

亦以此为基准计算。

(完)

(编译 梁睿雪; 审校 张明钧)

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