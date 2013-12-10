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时事要闻 | 2013年 12月 10日 星期二 17:31 BJT

韩国称张成泽亲信不在中国--韩联社

路透首尔12月10日 - 韩国联合通讯社周二报道称，韩国统一部部长称没有证据显示张成泽的一名高级助手逃往中国。

韩国媒体上周报道称，负责为张成泽掌管资金的一名亲信寻求韩国的庇护，并在中国某地处于韩国官员的保护之下。

朝鲜官方媒体周一称，金正恩的姑父张成泽因贪污、生活腐化堕落和吸毒等犯罪行为被解除职务并开除出党。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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