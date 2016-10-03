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国际财经 | 2016年 10月 3日 星期一 15:50 BJT

基金公司骏利资产和亨德森全球投资同意进行全股票合并

路透伦敦10月3日 - 基金管理公司骏利资产(Janus Capital)(JNS.N)和亨德森全球投资(Henderson Global Investors)(HGGH.L)周一称，同意进行全股票合并，以打造一家管理资产超过3,200亿美元的公司。

两家公司发表声明称，合并将涉及换股，每股骏利股票，将兑换4.719股亨德森新发行的股票。

对于合并后的骏利亨德森全球投资，亨德森和骏利股东料将分别持有约57%和43%的股票。若获监管当局批准，合并将于2017年第二季完成。合并后的公司市值约为60亿美元。

两家公司称，骏利的最大股东--第一生命(8750.T)支持这宗合并交易。

合并后的公司将申请在纽约第一上市，同时维持亨德森在澳洲的上市。

目前亨德森亦同时在伦敦上市。(完)

(编译 艾茂林; 审校 王兴亚)

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