日央行总裁称2013财年通胀率可望超过预估 正向物价目标迈进

* 2013财年CPI涨幅可望超过央行预估的0.7%--黑田东彦

* 日本有望达成日央行物价目标

* 副总裁称日本可以抵御消费税调高冲击

* 黑田东彦重申如果风险危及物价目标，央行将采取行动

路透东京4月23日 -日本央行总裁黑田东彦表示，消费者通胀率在3月止的财年可望超过央行的预估，表达对日本持续向达成物价目标迈进的信心。

日本央行副总裁中曾宏的谈话增添乐观气氛。他强调日本可以抵御本月消费税开始调升的冲击，因拜经济前景改善所赐，企业扩大招聘且调高薪资。

“我认为2013财年的消费者通胀率略高于我们目前预测的0.7%，”黑田东彦周三表示。

“目前，我们可以说日本正稳定朝达成2%通胀目标前进。”

他的谈话暗示，日本央行在下周公布的半年度展望报告中，将会上修上个财年的物价估测，并维持对接下来几年的乐观预估。

但黑田东彦和中曾宏均重申，若达成物价目标的努力面临风险，日本央行准备好“调整政策”，祭出进一步的货币刺激措施。

“有各种方式可以调整政策。我们会根据当时的经济和物价形势，来决定什么措施是最适当的，”黑田东彦称。

日本经济成长自去年底来便呈现放缓，分析师警告称，由于出口缺乏动能，且消费税调升抑制了家庭支出，未来几个月经济成长将进一步降温。

但日本央行仍维持其对日本经济将温和复苏的看法，显示短期内放宽政策的可能性不大。

多位市场人士预期，日本央行将在7月左右放松政策，认为经济成长力道将不足以在短时间内把通胀率推高至2%。

日本央行目前预计，扣除消费税上调影响后，2016年3月止财年的核心通胀率，料从2015年3月止当前财年的1.3%上升至1.9%。

央行将于4月30日公布新预估，可能基本维持2015财年通胀率预估在当前1.9%不变。消息人士告诉路透，央行对2016财年的通胀率预估料接近2%，表现出对较长时期内实现物价持续上涨持乐观态度。

日本央行去年4月一下子推出大量刺激政策，承诺通过积极购买资产，将基础货币规模扩大一倍，促进消费者通胀在两年左右时间达到2%。此后央行一直维持政策不变。

日本2月核心消费者物价指数较上年同期上涨1.3%，为连续第九个月上涨，因日圆疲弱推高进口物价，且经济复苏也使更多企业得以将成本上涨的影响转嫁给消费者。(完)

(编译 戴素萍/王冠中/郑茵 审校 田建华/王兴亚)

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