日本去年海外净资产规模升至纪录第二高 受益于海外并购

路透东京5月26日 - 日本财务省周五表示，2016年底日本海外净资产额升至纪录第二高，受益于日本企业海外并购增加以及证券投资。

日本政府、企业和个人持有的资产净值达到349万亿日圆(3.12万亿美元)，略低于2014年创下的纪录高位363万亿日圆。财务省称，这意味着日本连续第26年保持全球最大债权国的地位。

截至2015年末，日本海外净资产规模为339万亿日圆。

财务省称，日本海外净资产是中国的约1.7倍。截至去年末，中国所持海外净资产为210万亿日圆，为第二大债权国，排在第三位的是德国。

日本海外总资产增长5%至创纪录的998万亿日圆，因日本直接海外投资和外国债券投资增加，远远抵消了外币计价资产日圆估值的下降。

截至2016年底，日本在美国直接投资达到创纪录的53万亿日圆，较上年同期增加2.7万亿日圆，使得美国成为日本最偏爱的投资目的地，占日本直接海外投资的三分之一。

整体海外负债增长6.2%至创纪录的649万亿日圆，归因于外国直接投资增加以及外资购买日债。(完)