焦点：日本计划2017/18财年创纪录支出8300亿美元 预算平衡目标渺茫

路透东京12月22日 - 日本内阁周四批准2017财年规模创纪录的8,300亿美元支出预算，寄望低利率和日圆疲软限制举债，凸显政府在控制债务方面面临的挑战。

4月1日开始的新财年一般账户预算97.5万亿日圆(8,300亿美元)，较本财年最初的目标96.7万亿日圆有所增加，增加的开支来自越来越高的为老龄人口提供服务的社保支出。

预算计划突显出首相安倍晋三在缩减支出方面面临的困难，这对其在2020财年之前实现基本预算盈余--除去偿债和新债发售--的宏大目标十分关键。

财务省指出，这项预算旨在提振经济并整顿财政，但分析师表示，需对支出进行彻底改革，方可重整公共财政。

“我们不能无限制的依赖日圆贬值来提高收入，因为存在日圆升值的风险，”第一生命经济研究所的经济分析师Takuya Hoshino称。“为平衡预算，我们必须通过福利改革重审支出，这可能让老年人受到影响。”

政府计划的新债发行规模略低于今年最初计划的34.43万亿日圆，将债务依赖比率降至九年低位。

不过减少新债发行的假设前提是，日圆贬值带来的企业获利增长以及外汇储备投资收益提高，增加了税收收入。

政府对税收收入估计的基础是，预计经济名义增长率为2.5%，实质增长率为1.5%，这比民间经济学家的预测乐观。

**追加预算**

分析师称，政府在编撰初步预算时倾向于限制支出，以显示控制债务的决心，但随后会追加预算从而放松财政纪律。

日本央行激进的货币刺激推动借贷成本降至纪录低位，也不利于遵守财政纪律。

自从安倍四年前就任以来，政府编列的追加预算总计已超过20万亿日圆。

安倍内阁周四通过本财年第三次的追加预算，其中包括增发价值1.75万亿日圆的弥补赤字债券，用以抵销因年初日圆上涨导致税收低于预期的影响。

这笔追加预算将使当前财年的年度预算支出达到100.2万亿日圆，创三年来最高。

一些分析师称，由于全球经济不确定性，加上特朗普就任之后美欧政策预计将转为财政支出，日本在下财年政府或将祭出额外刺激举措。

“如果日本政府采用追加刺激预算，那么将导致更多发债，”SMBC日兴财政及市场分析师末泽豪谦说。“鉴于这样的可能性，我认为这个预算并没有做到财政纪律。”(完)