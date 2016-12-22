焦点：日本计划2017/18财年创纪录支出8300亿美元 预算平衡目标渺茫

焦点：特雷莎·梅将就美媒泄露信息质问特朗普 警方追查炸弹制造者
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
路透东京12月22日 - 日本内阁周四批准2017财年规模创纪录的8,300亿美元支出预算，寄望低利率和日圆疲软限制举债，凸显政府在控制债务方面面临的挑战。
4月1日开始的新财年一般账户预算97.5万亿日圆(8,300亿美元)，较本财年最初的目标96.7万亿日圆有所增加，增加的开支来自越来越高的为老龄人口提供服务的社保支出。
预算计划突显出首相安倍晋三在缩减支出方面面临的困难，这对其在2020财年之前实现基本预算盈余--除去偿债和新债发售--的宏大目标十分关键。
财务省指出，这项预算旨在提振经济并整顿财政，但分析师表示，需对支出进行彻底改革，方可重整公共财政。
“我们不能无限制的依赖日圆贬值来提高收入，因为存在日圆升值的风险，”第一生命经济研究所的经济分析师Takuya Hoshino称。“为平衡预算，我们必须通过福利改革重审支出，这可能让老年人受到影响。”
政府计划的新债发行规模略低于今年最初计划的34.43万亿日圆，将债务依赖比率降至九年低位。
不过减少新债发行的假设前提是，日圆贬值带来的企业获利增长以及外汇储备投资收益提高，增加了税收收入。
政府对税收收入估计的基础是，预计经济名义增长率为2.5%，实质增长率为1.5%，这比民间经济学家的预测乐观。
**追加预算**
分析师称，政府在编撰初步预算时倾向于限制支出，以显示控制债务的决心，但随后会追加预算从而放松财政纪律。
日本央行激进的货币刺激推动借贷成本降至纪录低位，也不利于遵守财政纪律。
自从安倍四年前就任以来，政府编列的追加预算总计已超过20万亿日圆。
安倍内阁周四通过本财年第三次的追加预算，其中包括增发价值1.75万亿日圆的弥补赤字债券，用以抵销因年初日圆上涨导致税收低于预期的影响。
这笔追加预算将使当前财年的年度预算支出达到100.2万亿日圆，创三年来最高。
一些分析师称，由于全球经济不确定性，加上特朗普就任之后美欧政策预计将转为财政支出，日本在下财年政府或将祭出额外刺激举措。
“如果日本政府采用追加刺激预算，那么将导致更多发债，”SMBC日兴财政及市场分析师末泽豪谦说。“鉴于这样的可能性，我认为这个预算并没有做到财政纪律。”(完)
(编译 龚芳/王丽鑫/李婷仪 审校 戴素萍/徐文焰)
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
路透华盛顿5月24日 - 如果美国总统特朗普的预算计划确实像其假设的那样引发一波经济繁荣，推动年度经济增长率升至3%，那么政府借款成本就可能比当局财政提案中考虑的数额高得多。
油市是非常依赖数据的，要等到有确凿迹象表明显性石油库存和出口减少，才会对OPEC的承诺买帐，现在更是如此。OPEC则需继续严格遵守减产承诺，才能证明这样做对降低全球石油库存奏效。