大地震对东京影响或甚於预期--研究

日本文部科学省的最新研究显示，强震对日本首都东京的影响可能比政府预测的更具毁灭性。一年前，日本东北海岸发生里氏9.0级强震，引发大规模海啸，并酿成25年来世界最严重的核危机。政府预测未来30年东京湾北部发生7.3级强震的机率为70%，估计伤亡人数约为1.1万并有85万座建筑被摧毁。路透