焦点：日本5月出口令人失望 阴云笼罩经济前景

路透东京6月18日 - 日本5月出口年率遭遇15个月来首次下滑，因为尽管发达经济体复苏，但外部需求仍然疲弱，这暗示该国的复苏之路仍不顺利。

财务省周三公布的数据显示，日本当月对亚洲和美国的出口双双下滑。在消费税上调打击了消费之际，该数据料加剧对日本经济增长前景的担忧。

日本5月出口同比下滑2.7%，分析师预测下滑1.2%，4月则为增长5.1%。5月经季节调整的出口较前月下降1.2%。

这个数据可能令日本央行总裁黑田东彦忧心，他上周表示出口复苏的时间可能延后。

日本央行正指望出口增长能抵消一部分消费税上调的影响。央行预测随着海外经济体，主要是发达经济体复苏，日本出口终将好转。

不过近来迹象显示，外部需求好转的步伐很慢。

“出口推动制造业活动的机制不起作用，因此这不能抵消上调消费税的影响，”三井住友资产管理的资深分析师Hiroaki Muto表示。

“美国经济正在改善，因此日本出口终将复苏，但还需花些时日。”

5月对美国出口较上年同期下降2.8%，对中国出口同比增长0.4%。

5月对亚洲出口同比下滑3.4%。亚洲市场占到日本整体出口的一半以上。

财务省数据表明，该地区的外部需求疲态比部分人原本认为的还要顽固。

周二公布的数据显示，新加坡5月出口意外下滑，因对主要市场的电子产品和药品出口欠佳，说明该国可能未从发达经济体的复苏中获益。

日本经济第一季增速加快，因消费者在消费税上调前大量买进商品，但当季经济成长料放缓，因一次性消费飙升的影响消退。若出口疲态延续，可能令经济遭受重创。分析师称，这或会促使日本央行进一步放宽政策。

财务省数据显示，5月进口较上年同期下降3.6%，预期为增长1.7%；当月贸易逆差为9,090亿日圆(89.1亿美元)，为连续第23个月录得逆差。

市场预估5月贸易逆差为1.17万亿(兆)日圆。

**日圆汇率影响消退**

日本出口额在去年下半年一直以两位数的幅度增长，但今年以来由于日圆贬值的影响消退，这一增幅已降至10%以下。

数据显示，5月出口量亦较上年同期减少3.4%，凸显出出口商面临的困境，因为日圆走疲对进口成本上升的推动作用，要大于对出口收入的提振。

日本央行的大规模货币刺激政策，推动日圆在去年贬值约20%，提振了出口商获利和股价。然而日圆兑美元今年一直处于横盘整理，限制了出口额的增长。

日本央行上周维持货币政策稳定，并对海外经济增长发表了更为乐观的看法，暗示央行相信，经济有望在明年实现通胀目标，而无需出台进一步的刺激政策。(完)

(编译 李春喜/王翔琼/徐文焰；审校 白云/王兴亚)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。