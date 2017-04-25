分析：日本24小时便利店见用工荒 获利前景数年来最差

路透东京4月25日 - 日本劳动力越来越短缺，威胁着该国无处不在的便利店。这些便利店的商业模式要依靠一大批兼职人员全天候地打包盒饭、操作收银机、送货等等。

7-Eleven (3382.T)、全家(FamilyMart)和罗森(Lawson)(2651.T)这三大便利店在日本经济长期低迷期间不断扩张，目前正忙于缓解加盟店所面临的压力，包括提供财务补助以及节约劳动力的自动化操作等。

但他们的获利前景呈现数年来最黯淡情况。

罗森预计该公司本财年将出现15年来利润首降，日本的7-Eleven预计利润仅增长0.2%。7-Eleven为Seven & i控股(3382.T)旗下业务。

日本全国有约5.5万家便利店，相当于约2,300人就有一家便利店，每家店需要约20名兼职提供服务。

一些店找不到轮班，店主只好亲自上阵，不但白天要干活，有时夜里也得上班。

“劳动情况已经开始危及身心健康，”一位要求不要具名的店长表示。

连锁餐厅乐雅乐(8179.T)、日本麦当劳(2702.T)已经逐渐减少24小时营业，但至今便利商店还没有缩减营业时间，也没有缩减门市数量。

事实上，三大便利商店全都计画扩张。他们担心若缩减门市，将会导致市占率流失，也有损其随时提供客人方便的形象。

“我们是社会基础建设的一部分，”FamilyMart UNY Holdings(8028.T)社长高柳浩二表示，“我们有必须要完成的任务。”

**人口减少**

随着日本人口缩水，劳动力也已经从1995年的高峰8,720万人下滑至2015年的7,720万人，到了2065年预料将下滑至只剩4,520万人。

人口减少已然对劳力密集型产业构成冲击，快递服务、连锁餐厅及零售商感受特别深刻。

东京某罗森加盟商称，用工荒是从去年开始的。外国人填补了一部分空缺，其中多数是大学的学生，但他预计这种短缺会“无限期”持续下去。

与此同时，兼职工资在上升，而且一些便利店需要支付更多加班费来满足倒班需要。

“劳动力成本在急剧上升，”Seven & I控股社长井阪隆一(Ryuichi Isaka)在近期一次业绩简报会上表示。

为减轻店主负担，7-Eleven称，将首次下调对加盟商所收取的特许经营费，此举将使公司每年损失约1,600亿日圆(14.7亿美元)。

“我们希望这能成为提升店主管理动力、并吸引更多人加盟的机会，”井阪隆一称。

**借助科技，转危为安？**

该行业希望借助科技克服人手短缺问题。

7-Eleven在日本拥有19,423个店面，约390,000名兼职人员，今年将在所有店面中引入节省劳力的洗碗机；而罗森将发放平板电脑帮助店面管理，并安装自动的零钱点钞机。

该行业还计划引入能跟踪每件商品从仓库到商店过程的射频识别(RFID)标签，希望这能开辟一个低成本分销网络和无人操作收银机的时代。

由于政府承诺帮助在2025年之前推出该技术，7-Eleven预计RFID标签能为其每年节省80亿日圆(7,300万美元)劳动力成本。7-Eleven将在8月前后试用该标签。

技术上的投资增加是罗森预计利润将下降的原因之一。

“我们并不是仅仅关注增加利润，而是非常关注罗森应采用的业务模式，”罗森的社长Sadanobu Takemasu说，“通过进行必要的投资，我们将获得回报。”

这种劳动密集型业务模式不仅仅局限于便利店领域，而是延展至巨大的第三方供应网和全天候运货的卡车司机。

Primo Research Japan的分析师Takayuki Suzuki说，便利店行业是在劳动力充裕的时代建立的。但现在该行业“必须重新合理地考虑其过度和不必要的服务。”(完)