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时事要闻 | 2013年 2月 19日 星期二 14:50 BJT

日本发现全日空787迫降班机辅助动力装置的电池发生膨胀

路透东京2月19日 - 日本运输安全委员会官员周二表示,发现上个月紧急迫降的全日本空输(9202.T)旗下波音(BA.N)787梦幻客机的另一组锂电池变形.

全日空旗下这架班机在主电池出现故障后迫降.

该官员称,发现这架班机辅助动力装置(APU)电池组八块电池中有两块出现膨胀.飞机在地面上时由APU为系统供电.(完)

(编译 杜明霞; 审校 戴素萍)

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