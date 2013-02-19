日本发现全日空787迫降班机辅助动力装置的电池发生膨胀

中国保监会主席项俊波涉嫌严重违纪正接受调查--中纪委（更新版）
路透北京4月10日 - 中国中共中央纪委周日表示，中国保险监督管理委员会党委书记、主席项俊波涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。
路透东京2月19日 - 日本运输安全委员会官员周二表示,发现上个月紧急迫降的全日本空输(9202.T)旗下波音(BA.N)787梦幻客机的另一组锂电池变形.
全日空旗下这架班机在主电池出现故障后迫降.
该官员称,发现这架班机辅助动力装置(APU)电池组八块电池中有两块出现膨胀.飞机在地面上时由APU为系统供电.(完)
(编译 杜明霞; 审校 戴素萍)
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路透华盛顿4月7日 - 美国共和党主导的参议院让特朗普取得了上任以来的最大胜利，他们顶住民主党的强烈反对，确认了特朗普的最高法院大法官提名，从而恢复了保守派大法官在最高法院占相对多数的局面。
路透华盛顿4月9日 - 美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)周日表示，美军因叙利亚被指使用化学武器而对后者发动的袭击，也是在警告包括朝鲜(北韩)等其他国家，如果他们构成危险，美国就“有可能做出回应”。