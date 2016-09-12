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时事要闻 | 2016年 9月 12日 星期一 10:35 BJT

日相安倍称绝不容忍朝鲜进行核试验

路透东京9月12日 - 日本首相安倍晋三周一对军方高层官员表示，他绝对无法容忍朝鲜年初以来进行的两次核试验。

平壤方面周五进行了迄今以来威力最大的一次核爆试验，并称有能力把核弹头安装到弹道导弹上，导致有关国家以及联合国可能无力控制的威胁进一步升高。

“朝鲜在短短九个月进行了两次核试验。这是绝对无法接受的，”安倍表示。(完)

(编译 戴素萍 审校 李婷仪)

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