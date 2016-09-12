日相安倍称绝不容忍朝鲜进行核试验

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透东京9月12日 - 日本首相安倍晋三周一对军方高层官员表示，他绝对无法容忍朝鲜年初以来进行的两次核试验。
平壤方面周五进行了迄今以来威力最大的一次核爆试验，并称有能力把核弹头安装到弹道导弹上，导致有关国家以及联合国可能无力控制的威胁进一步升高。
“朝鲜在短短九个月进行了两次核试验。这是绝对无法接受的，”安倍表示。(完)
(编译 戴素萍 审校 李婷仪)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。