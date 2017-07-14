民调显示日本首相安倍支持率跌破30% 丑闻嫌疑削弱公众信任

路透东京7月14日 - 周五公布的民调结果显示，因涉嫌丑闻和选民感觉遭到忽视，日本首相安倍晋三的支持率跌破30%，降至他2012年重新上台以来的最低水平。

涉嫌照顾朋友生意的丑闻，以及一些内阁成员犯下的过失，对安倍产生不利影响。直到最近外界还看好他将赢得作为党魁的第三个三年任期，并在2018年9月首相任期届满时继续留任。

据日本时事新闻社在7月7-10日进行民调，安倍政府的支持率从一个月前的29.9%降到了15.2%。受访者提到的不支持内阁的最大原因是，他们对首相缺乏信任。

日本内阁官房长官菅义伟对记者表示，政府将真诚反思支持度下滑，将其视为“人民的声音”。

“虽然推动经济复苏是我们的优先要务，但我们也想努力以稳定的方式逐一解决各种国内外问题，”菅义伟称。

最新调查显示安倍支持率创下他重新掌权以来新低。安倍重新掌权时，曾承诺推动经济复苏并加强防御。

安倍执政联盟的公明党党魁山口那津男周五稍早敦促安倍聚焦于重获公众信任。

媒体先前报导，安倍正在考虑于8月3日重组内阁，在保留关键盟友的同时，可能会把19名内阁大臣中的逾一半给换掉。

不过，政界人士及分析师称，重新组阁对安倍的支持率可能只会带来有限的影响。

“当支持率像这样子下滑的时候，就变成了恶性循环，”日本大学政治学教授Tomoaki Iwai称。

“安倍能做的就是持谦逊的态度并不断道歉，这需要时间。”(完)