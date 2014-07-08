安倍访问澳大利亚 宣告两国”特殊关系“

路透堪培拉/东京7月8日（记者 Jane Wardell/Tim Kelly） - 日本首相安倍晋三周二在澳大利亚议会表示，两国在防务等领域展开“特殊关系”合作。

安倍对中国军力增强以及两国间东海领土争议感到不安，近几个月来积极拉拢澳大利亚和东南亚各国。中国是澳大利亚最大的贸易伙伴。

安倍在澳大利亚议会称：“你们代表着澳大利亚人民，今天我站在你们面前，庄严声明：日本和澳大利亚终于要发挥我们的互信关系了。”

他和澳大利亚总理阿博特将签署一项关于军事设备及技术转让协议。一周前，安倍内阁刚刚宣布解禁日本集体自卫权。

安倍表示，日澳此项军事协议将成为两国打造未来特殊关系的第一步。

该协议将建立工业合作的框架，可能为协助澳大利亚打造隐形潜艇舰队铺平道路。

安倍上台一年半，在防务和安全领域摆出了更强硬的姿态。

安倍称：“作为一个渴望世界永久和平的国家，作为一个世界经济大国，日本现在决心为巩固地区与世界和平作出更多努力。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。