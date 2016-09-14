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国际财经 | 2016年 9月 14日 星期三 08:50 BJT

日本首相安倍晋三称日本央行的政策影响逐步扩散至实质经济

路透东京9月14日 - 日本首相安倍晋三表示，日本央行货币政策的影响正逐步扩散至实质经济，而日本正在脱离通缩的路上。

安倍在美银美林于东京所主办的研讨会上透过视讯表示，全球经济前景的下行风险正在升高。

日经新闻周三报导，日本央行计划将具争议性的负利率政策作为未来货币宽松的主轴，在资产购买规模扩大濒临极限时，承诺考虑进一步下调利率。(完)

(编译 戴素萍 审校 龚芳)

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