日本首相安倍提前改选国会 对安倍经济学进行公投（更新版）

路透东京11月21日 - 日本首相安倍晋三周五解散众议院，预计在12月14日举行改选，力图为陷入困境的“安倍经济学”振兴策略寻求新的民意基础。而此时距离安倍以承诺日本再起而重返执政大位才不过两年的时间。

安倍曾誓言，以超宽松货币政策、政府支出以及改革多管齐下，来振兴经济，同时并按计划遏制日本庞大的公共债务。

但这些振兴策略成效的问号越来越多。特别是本周公布的数据显示，在4月消费税第一阶段上调至8%之后，日本第三季经济意外跌入衰退。

安倍在一场会议中，向他所属的自民党同党议员问道：“我们的政策是对还是错？是否真的还有其他办法？”他高举紧握的拳头高呼：“让我们一起取得胜利吧。”

安倍已宣布，原预定明年10月消费税上调至10%的第二阶段上调，将推迟18个月，并承诺会在2017年4月调升。主张加税者认为，为了因应人口快速高龄化的社福成本，消费税上调是必要的。

众议院在2016年底前本来无需进行选举，且调查显示约三分之二选民感到疑惑，安倍为什么决意现在要冒那个险。

但安倍希望在公众对他的支持率进一步下滑前巩固他的权力掌控。他计划明年处理一些不受欢迎的政策，包括重启在2011年福岛核灾变后就停止运作的核反应炉。

**由上而下或由下而上？**

朝日新闻周五公布的民调显示，安倍的支持率跌到39%，是他2012年12月上任以来最低，不支持他的则略超过40%。

不过仍有37%表示在比例代表选区会投自民党，13%计划投给主要反对党--民主党。

30%则尚未决定。

“不幸的是，民主党还没有恢复到我们能够对选民说‘请把政府交给我们’的程度，”民主党干事长枝野幸男表示。民主党在执政三年后，于2012年下台。

枝野幸男表示，民主党希望让选民能够从安倍的“自上而下”政策和民主党的“自下而上”策略之间进行选择。批评人士称安倍的政策有利于富人和大型企业，而民主党的策略聚焦于中产阶级。

由于反对派处于弱势且分化，自民党及其执政盟友公明党料不会失去在众议院占据多数的地位，它们在目前众议院480个席位中占据三分之二。在进行重新平衡人口密度低的农村地区和人口稠密的城镇地区的选举改革后，新选举的众议院将有475个议席，数量少于目前的480个。

安倍表示，如果他所在的执政联盟未能赢得多数席位，他将辞职。专家称几乎不可能出现这种情况，但若自民党输掉太多席位，安倍的力量将被削弱。(完)

(编译 李婷仪/张若琪/杜明霞；审校 蔡美珍)

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