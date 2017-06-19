日媒称安倍晋三或将重组内阁 以应对支持率下滑

路透东京6月19日 - 媒体周一报导，日本首相安倍晋三或将重组内阁，以期提升支持率。外界怀疑安倍帮朋友获取优惠待遇，令其支持率遭到打击。

日本经济新闻援引政府和执政党消息人士报导，安倍将在8月或9月重组内阁。

安倍可能会让财务大臣麻生太郎，还有他的密切盟友、内阁官房长官菅义伟留任。但尚不清楚是否将替换防卫大臣稻田朋美、外务大臣岸田文雄以及经济财政大臣石原伸晃。

一系列新出炉的民调显示，民众对安倍内阁的支持率大幅下滑。日本每日新闻报导，他的支持率已下降10个百分点至36%，是2012年12月就任以来最大降幅。

每日新闻称，日本国会实施有争议的安保法、扩大自卫队海外军事活动之后，不支持安倍的比例上升至44%，是2015年10月以来首次超过支持比例。(完)