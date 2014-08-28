中国外交部称在改善和发展中日关系问题上中方立场没有改变

路透上海/北京8月28日 - 中国外交部周四就日本前首相福田康夫有关日中领导人会晤言论做出回应，称在改善和发展中日关系问题上，中方立场没有改变。

因日本战时军国主义余毒、岛屿争端以及在国防政策上的相互不信任，中日两国一直紧张关系不断。

日本前首相福田康夫8月27日在东京演讲时称，他不久前访华期间曾与中国领导人会晤，双方对日中关系持有相同的危机感，中方表达了改善对日关系的意愿。

当被要求就此置评时，中国外交部发言人秦刚表示，“在改善和发展中日关系问题上，中方立场是一贯、明确的，没有改变。”

“日方必须正视现实，拿出诚意，以实际行动为消除影响两国关系发展的政治障碍作出努力。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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