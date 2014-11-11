安倍拟推迟上调消费税 并在12月举行选举--产经新闻

国际原油价格上涨 因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透东京11月12日 - 日本产经新闻周三报导，首相安倍晋三拟推迟上调消费税计划，并在12月举行选举。
产经新闻援引未具名政府和联合政党官员的话报导，因第三季GDP可能疲弱，安倍将把上调消费税时间推迟一年半至2017年4月，然后把此议题交给选民，因为推迟后的调整时间将超过众议院当前任期。
一名接近首相办公室的政府官员周二对路透称，安倍可能推迟加税，而主要政党开始为可能进行的选举作准备。
安倍在4月将消费税从5%上调至8%，导致日本第二季遭遇全球金融危机以来最大幅度萎缩。他曾表示等看到第三季国内生产总值(GDP)数据后，再决定是否按计划在2015年10月加税至10%。
GDP数据初值将在下周一公布。(完)
(编译 李爽/王丽鑫；审校 徐文焰)
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