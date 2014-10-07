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国际财经 | 2014年 10月 7日 星期二 11:26 BJT

安倍晋三称日本出口不振是由于企业将生产转至海外

路透东京10月7日 - 日本首相安倍晋三周二表示，出口形势令人失望，因为企业将生产转至海外，而且企业不调降海外市场售价。

安倍在参议院预算委员会对议员发表讲话称，随着海外经济形势改善，预计日本出口将逐步复苏。

安倍还重申，他希望研究7-9月当季的数据，再决定明年是否第二次上调消费税。(完)

(编译 李爽 审校 张荻)

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