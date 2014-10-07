安倍晋三称日本出口不振是由于企业将生产转至海外

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透东京10月7日 - 日本首相安倍晋三周二表示，出口形势令人失望，因为企业将生产转至海外，而且企业不调降海外市场售价。
安倍在参议院预算委员会对议员发表讲话称，随着海外经济形势改善，预计日本出口将逐步复苏。
安倍还重申，他希望研究7-9月当季的数据，再决定明年是否第二次上调消费税。(完)
(编译 李爽 审校 张荻)
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欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避险买需可能增强。
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。