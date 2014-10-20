安倍损失重要阁员 媒体称可能撤换另一官员

日本经济产业大臣小渊优子2014年10月20日在东京参加记者会。 REUTERS/Toru Hanai

路透东京10月20日 - 日本经济产业大臣小渊优子周一因政治资金问题而辞职，首相安倍晋三遭遇2012年上台以来的最大打击。有些媒体称，法务大臣松岛绿也可能被撤换。

小渊优子在记者会上表示，在遭到滥用政治资金的指控后辞职。现年40岁的小渊优子是前首相小渊惠三的女儿，据说有望竞争日本首位女性首相。

小渊优子是安倍晋三不到两个月前重组内阁时提拔的五名女性内阁成员之一。此举是为了提高他的支持率。

作为握有实权的经济产业大臣，小渊优子身担推行安倍重新启动核电站计划的任务。

“我们不能让经济政策和能源政策因为我的问题而在经济产业省搁浅，因此我将辞职，”小渊优子在向全国播出的记者会上表示。

共同社表示，安倍亦在考虑撤换法务大臣松岛绿。日本反对党民主党周五对松岛绿提起刑事指控，指控她违反选举法，向选民分发纸扇。民主党要求松岛绿辞职。

日本内阁官房长官菅义伟称，首相接受了经济产业大臣小渊优子的辞呈；未计划在经济产业大臣辞职的同时撤换法务大臣松岛绿，是否辞职取决于她自己。

**防卫大臣亦受到质疑**

除小渊优子和松岛绿外，防卫大臣江渡聪德也因政治资金问题遭到反对党质疑。

安倍的支持率下滑，此时他正在为棘手的政策决定做准备，包括是否第二次上调消费税。

小渊优子是安倍2012年第二次上台后首位辞职的内阁大臣。

媒体周四爆出小渊优子滥用政治基金的消息。NHK周六称，小渊优子的两个政治团体在2009-2011年支出了4,300万日圆(40万美元)的年度剧院活动费用，2012年则没有这类支出纪录。

小渊优子周一称，对相关纪录的调查发现了受到质疑的剧院活动费用支出，她将要求外部会计师和律师进行进一步调查。(完)

(编译 张涛/王丽鑫； 审校 张荻)

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