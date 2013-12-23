《信报》：预算与举债创高峰 安倍加大复苏赌注

（12月23日社评）

日本政府上周末发表经济预测报告，预期下年度实际国内生产总值（GDP）将增长1.4%，较本年度预测增长2.6%为低，主要考虑到明年提高消费税将会压抑消费。为了抵销冲击，政府决定扩大2014年度预算规模。然而，继续大手举债挹注财政支出，使下年度预算和发债总规模均双双创下新高纪录，可见安倍首相为了摆脱长期通缩、刺激经济，不惜再加大“孤注一掷”的赌注。

按照政府与执政党达成的共识，明年四月起的初期预算，规模近96万亿日圆，创下历史新高，因应明年提高消费税，增加保障儿童和老人的福利，以稳定家庭消费。

为了挹注庞大支出，安倍政府将发行逾41万亿日圆公债，但计及包括2008年金融危机后发行的五年期国债、2011年大地震后发行两年期的国债均双双到期，还旧借新，总国债发行额将高达180万亿日圆，亦创下年度新高纪录。

从过去一年，通缩状况有所缓和。政府预测，本年度消费物价料上升0.7%。不过，经济增速回落至三季度的1.9%，预期明年进一步放缓，显示刺激动力已不断弱化。很明显，今回复苏主要靠内需拉动，但外需始终疲弱难振，即使圆滙已大幅贬值，基于进口需求缺乏弹性，尤其对石化燃料等能源进口需求极殷，令净出口持续十七个月出现逆差，出口对增长的贡献，短期也难寄予厚望，一旦消费动力受到折损，势必使经济增长有倒退之虞。

如今日本债务总额占GDP比率已攀升至230%水平，历年来最高，甚至较1945年战争时期的比率（204%）尤有过之。面对如此庞大的债务，安倍政府迄今显然仍没有遵守严肃的财政纪律，进一步减弱日本国家信用的质素，增加信用评级遭下调的风险。

上周日本央行举行议息会议，维持每年增加60万至70万亿日圆的购债规模；联同安倍政府再扩大财政预算和举债，加大力度押注经济复苏。然而，在国内制造业就业人数萎缩至不足一千万、劳动市场结构僵化、企业的创新和竞争力倒退，安倍结构改革的“第三支箭”始终缺乏劲力，不仅使安倍经济学的成效存疑，更令外界忧虑，日本政府债台高筑之势将进一步恶化。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。