《信报》：安倍「第三箭」乏劲 改革陷强弩之末

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
（6月26日社评）
日本内阁府前天傍晚通过经济新增长战略计划，推动所谓「安倍经济学第三支箭」的结构改革，重点包括削减企业税、增加劳动人口、提高机械设备的生产能力等逾200多项内容，尽管瞄准了日本经济的结构性问题，但由于改革范围过广；而且项目从立法到执行，既要面对抵制压力，也需经一个漫长过程，故「第三支箭」能否推动经济持续增长，关键在于能否打破具体落实的巨大障碍。
这个新战略蓝图，最受注目的焦点包括降低企业税和改革政府退休金投资基金（GPIF），未来7年，政府把企业税下调至30%以下，增加企业利润；另一方面，重新将规模庞大的政府退休金投资基金资源多投向股市，推高资产价格，冀达到摆脱通缩、同时使经济形成良性发展循环的效果。
诚然，措施是对焦了经济的结构问题。然而，降低企业税将导致官方财政收入减少，势必令日本政府沉重的债务负担百上加斤。
目前，日本政府的公共债务与国内生产总值之比，已高至250%令人咋舌的水平。安倍现提出削减企业税，然而无法说出调降的幅度细节和时间表，反映减企业税不仅困难重重，其影响更牵一发动全身。
可以说，「第三支箭」似呈现强弩之末；在农政改革等争议性领域，改革内容点到即止，难怪市场对安倍政府推动结构改革的成效，始终缺乏充足信心。
随着消费税提高后，第二季度增速明显放缓，若政府明年再将消费税率上调至10%，势必打击国民消费意欲，使经济有再次陷入通缩循环之虞，而安倍政府所提出新增长战略和长期政策蓝图的措施，恐怕亦远水难救近火。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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