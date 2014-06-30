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时事要闻 | 2014年 6月 30日 星期一 12:00 BJT

半数日本选民反对安倍解除行使集体自卫权禁令

路透东京6月30日 - 周一的一项调查显示，半数日本选民反对解除自卫队海外作战禁令。

日本警方和目击者称，一名男子周日在东京一个繁忙的十字路口自焚，抗议政府解禁集体自卫权。

上周记者获得的日本政府建议草案显示，解除行使集体自卫权禁令将极大增强日本自卫队的自由度，也将削弱对日本参与联合国维和行动及“灰色区域”事件的限制。

安倍所在的执政党与盟友敲定协议后，内阁料最早于周二通过一项决议，重修宪法解释以解除禁令。

日本经济新闻的调查显示，50%的日本选民反对解除行使集体自卫权禁令，34%的选民支持，其他人则持犹疑态度。

该项调查于6月27-29日进行，54%的受访者反对以重新解读和平宪法而不是通过正式修订程序的方式做出改变。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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