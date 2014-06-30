半数日本选民反对安倍解除行使集体自卫权禁令

中国重申反对韩国部署萨德系统--外交部发言人
路透北京4月17日 - 中国周一重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。 中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。 韩国代总统黄教安和正在访韩的美国副总统彭斯周一重申，计划推进部署萨德反导系统。 中国认为，该系统功能强大的雷达对其安全构成威胁。而美国与韩国均表示，该系统只是为了防御朝鲜的导弹。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/艾茂林)
路透东京6月30日 - 周一的一项调查显示，半数日本选民反对解除自卫队海外作战禁令。
日本警方和目击者称，一名男子周日在东京一个繁忙的十字路口自焚，抗议政府解禁集体自卫权。
上周记者获得的日本政府建议草案显示，解除行使集体自卫权禁令将极大增强日本自卫队的自由度，也将削弱对日本参与联合国维和行动及“灰色区域”事件的限制。
安倍所在的执政党与盟友敲定协议后，内阁料最早于周二通过一项决议，重修宪法解释以解除禁令。
日本经济新闻的调查显示，50%的日本选民反对解除行使集体自卫权禁令，34%的选民支持，其他人则持犹疑态度。
该项调查于6月27-29日进行，54%的受访者反对以重新解读和平宪法而不是通过正式修订程序的方式做出改变。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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路透北京4月17日 - 中国周一重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。 中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。 韩国代总统黄教安和正在访韩的美国副总统彭斯周一重申，计划推进部署萨德反导系统。 中国认为，该系统功能强大的雷达对其安全构成威胁。而美国与韩国均表示，该系统只是为了防御朝鲜的导弹。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/艾茂林)
路透4月16日 - 对于朝鲜近期的飞弹试射，尽管美国总统特朗普以强硬措辞回应，但在处理朝鲜这个让前几任美国总统都伤透脑筋的问题上，他的选项似乎有限。
最初报导的震级为6.0级，随后美国地质调查局将震级下调至5.7。震源深度20公里，发生在瓦努阿图Santo岛西北大约250公里处。