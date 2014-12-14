焦点：安倍政府众院选举大获全胜 但投票率创下纪录低点

日本首相安倍晋三12月14日在自民党总部的选举结果前拍照。 REUTERS/Toru Hanai

路透东京12月15日 - 日本首相安倍晋三的执政联盟在周日的众院选举中大胜，确保其可以坚持刺激通胀的经济政策和采取有力的安全立场。但投票率创下纪录低点，显示民众普遍对其执政表现不太满意。

日本放送协会(NHK)表示，在有475席的众议院，安倍的自由民主党和友党公明党肯定获得317个以上的席位，保持三分之二的“绝对多数”，使其可以顺利地在国会通过各种法案。

但NHK的数字显示，自民党的席位肯定会略少于原来的295席。

“我相信，民众赞同我们实行了两年的‘安倍经济学’政策，”安倍在电视采访中表示，“但这并不意味着我们可以自满。”

许多选民不相信“安倍经济学”能结束通缩和创造增长，也不相信反对党能够做得更好，因此选择不去投票。

媒体预计，最终投票率可能创纪录低点52.4%，低于2012年那次投票率59.3%。2012年的选举使安倍赢得少有的第二任期，当时他承诺重振受通缩、人口老龄化及人口萎缩的日本经济。

市场分析师称，鉴于预期安倍将坚持“三支箭”策略，即超宽松货币政策、政府支出和改革，这种外界广泛预期的结果短期内将有利日股，但不利日圆。

“由于安倍政府看重股市，短期内这将推高股市，压低日圆，”NLI基础研究所资深分析师Tsuyoshi Ueno表示。“但中期来看，投资者将关注日本是否进行结构性调整。”

在放宽就业市场管制和改革受到高度保护的农业部门等政治敏感领域，安倍是否会认真贯彻改革的“第三支箭”，对于这一问题的疑虑仍然存在。

迄今这些改革进展仍有限，部分原因在于安倍所在自民党内部成员的反对。

**“安倍经济学”受阻**

继4月上调消费税后，日本经济第三季滑入衰退，安倍经济学的希望受阻。薪资增速跟不上物价，而且数据显示任何经济反弹都很脆弱。

安倍上个月决定将第二次上调消费税的时间推迟至2017年4月，这引燃了对于日本将如何控制巨额公共债务的担忧。日本公共财政状况是发达国家中最糟的。

“从现在起到再次上调消费税，我们需要刺激经济，并找到财政整固的方法，”自民党议员小泉进次郎表示，“从这一点来看，即便我们赢得选举，也没有庆祝的余地。”

目前安倍的支持率已经降至远低于50%的水准。他上任两年后即宣布提前选举，以在推行不受欢迎的政策之前巩固权力。

安倍计划采取重启2011年福岛核灾后关闭的核电站和改变国防政策等不受欢迎的政策。

自民党所领导的执政联盟获胜，将令安倍明年9月续任党魁的道路更加顺遂，使其继续执政至2018年的可能性大增，有望成为日本罕见长期执政旳首相。

在野民主党得票数不到选前部份人士预测的80席，多因对于2009-2012年该党执政时政策反覆、内斗及三年三任首相的景况，选民仍记忆犹新。

据NHK报导，民主党党魁海江田万里则落选；许多党员批评其缺乏政策魅力。该党表现跛脚，令外界更加担忧日本将回复数十年来一党独大的局面。

安倍可能将注意力由经济面，转至保守性的议题，其中包括修改和平宪法等。(完)

(编译 张涛/李爽/杜明霞/龚芳; 审校 孙茉莉)

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