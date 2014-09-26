安倍称希望改善日本同中韩俄的关系

路透9月26日 - 日本首相安倍晋三称希望改善日本同中国、韩国以及俄罗斯的关系，同时承认日本与亚太地区邻国的关系面临困难。

安倍周四晚在纽约的新闻发布会上称，“需要默默努力”，才有望实现在11月北京APEC峰会间隙同中国国家主席习近平会面的目标。

安倍的这场新闻发布会在东京进行了直播。

安倍在2012年12月上任后的第一年任期中，与所有东南亚国家的领导人会过面，但尚未同中国和韩国领导人进行双边会面。

安倍已与俄罗斯总统普京进行过五次会面，但俄罗斯将克里米亚纳入其版图以及乌克兰亲俄分裂势力与乌克兰政府军发生冲突后，日俄关系近期已变得紧张。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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