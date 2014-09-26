首相安倍称希望改善日本与中韩俄的关系

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(本文由路透中文网编译提供)
路透9月26日 - 日本首相安倍晋三称希望改善日本同中国、韩国以及俄罗斯的关系，同时承认日本与亚太地区邻国的关系面临困难。
安倍周四晚在纽约的新闻发布会上称，“需要默默努力”，才有望实现在11月北京APEC峰会间隙同中国国家主席习近平会面的目标。
安倍的这场新闻发布会在东京进行了直播。
安倍在2012年12月上任后的第一年任期中，与所有东南亚国家的领导人会过面，但尚未同中国和韩国领导人进行双边会面。
安倍已与俄罗斯总统普京进行过五次会面，但俄罗斯将克里米亚纳入其版图以及乌克兰亲俄分裂势力与乌克兰政府军发生冲突后，日俄关系近期已变得紧张。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。