半数日本选民反对安倍解除行使集体自卫权禁令

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京6月30日 - 周一的一项调查显示，半数日本选民反对解除自卫队海外作战禁令。

日本警方和目击者称，一名男子周日在东京一个繁忙的十字路口自焚，抗议政府解禁集体自卫权。

上周记者获得的日本政府建议草案显示，解除行使集体自卫权禁令将极大增强日本自卫队的自由度，也将削弱对日本参与联合国维和行动及“灰色区域”事件的限制。

安倍所在的执政党与盟友敲定协议后，内阁料最早于周二通过一项决议，重修宪法解释以解除禁令。

日本经济新闻的调查显示，50%的日本选民反对解除行使集体自卫权禁令，34%的选民支持，其他人则持犹疑态度。