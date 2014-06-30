半数日本选民反对安倍解除行使集体自卫权禁令

亚洲橡胶：东京期胶下跌，因朝鲜半岛紧张局势推动日圆走高
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京6月30日 - 周一的一项调查显示，半数日本选民反对解除自卫队海外作战禁令。
日本警方和目击者称，一名男子周日在东京一个繁忙的十字路口自焚，抗议政府解禁集体自卫权。
上周记者获得的日本政府建议草案显示，解除行使集体自卫权禁令将极大增强日本自卫队的自由度，也将削弱对日本参与联合国维和行动及“灰色区域”事件的限制。
安倍所在的执政党与盟友敲定协议后，内阁料最早于周二通过一项决议，重修宪法解释以解除禁令。
日本经济新闻的调查显示，50%的日本选民反对解除行使集体自卫权禁令，34%的选民支持，其他人则持犹疑态度。
该项调查于6月27-29日进行，54%的受访者反对以重新解读和平宪法而不是通过正式修订程序的方式做出改变。(完) 编译：李富强 发稿：王琛
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200