安倍冀望其领导能力在本届任期得到证明

(本文由路透中文网编译并提供)

路透东京2月19日（记者 Linda Sieg） - 在遭遇政治和个人危机五年之后，日本首相安倍晋三在努力证明，当年那个上任仅一年就辞职的他，如今已拥有可长期担任领导人的能力。

去年12月，日本自民党东山再起重新掌权，让安倍获得了难得的复出机会。在2006-2007年担任首相期间，内阁丑闻缠身，各种压力导致其肠道疾病恶化，安倍上任仅一年就突然辞职。

如今，为了努力展示注重健康的一面，安倍重新开始跑步，还在议会会议期间饮用常温水，以免引起胃痛。据媒体报导，安倍还翻看他当时辞职后写下的反思。

就连一些反对派成员也说，安倍及其内阁展示出的治理能力胜过他的上届任期。安倍上届任期里内阁出现的丑闻，曾让五位内阁大臣先后辞职，其中一人自杀。

“我觉得，我们能看到……他们从半途而废的安倍上届任期所吸取教训的影响，”民主党参议员福山哲郎（Tetsuro Fukuyama）说。

“我不知道（他是否变了个人），但我觉得他身边的那些人变得更为齐心协力。”

熟悉安倍的人称，上届任期让安倍汲取大量经验。现年58岁的安倍本周将对美国进行访问。

“他变得更成熟、更老练，有点经历沧桑后‘回归’的味道，”与安倍熟悉多年的前外交官宫家邦彦（Kunihiko Miyake）说。

“以前，他个性很急，希望尽快得出结果，不耐心。现在他没那么急切了，”宫家邦彦说道。

批评人士称，安倍更好的形象得益于同前任首相的对比，也包括他本人在内。自2006年小泉纯一郎结束五年任期以来，安倍已是日本的第七任首相。

“他努力避免重蹈覆辙，”夏威夷CSIS太平洋论坛的执行董事格罗斯曼（Brad Glosserman）说道。

显然，安倍重新思考了他的优先任务，至少要避免重演2007年上议院选举惨败的一幕。当时选举失利不仅让日本议会陷入僵局，也间接决定了安倍的命运。

安倍已将振兴经济作为首要任务，与上届任期相比大有转变，当时他的主要计划是放松和平宪法对军力的限制，重建民族自豪感和爱国主义。这些对安倍依然至关重要，但如今的地位却有所下降。

“（安倍）的战略已经完全不同，他明显已决定，至少在上议院选举（7月举行）之前，重心都将放在经济上，”哥伦比亚大学政治学教授柯蒂斯（Gerry Curtis）说。

“如果在下次的上议院选举中获胜，他（安倍）在议会将不会有障碍，”宫家邦彦说。他还补充说，安倍可能会变得过度自信。“可能会有因素促使他再次急功近利，但我觉得他不会这样。”

领土争端以及历史问题若引发日本与中国和韩国关系进一步紧张，可能也会影响安倍作为一名高明领导人的形象。

安倍能否安然走过这条崎岖征途，仍有待验证。(完)