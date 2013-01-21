安倍东南亚之行谈岛屿争议 话锋指向中国

路透雅加达1月18日 - 日本首相安倍晋三周五称，亚洲岛屿主权争议必须通过法律途径解决，话锋直指中国。

围绕钓鱼岛的主权争议导致过去几个月里中日关系降至冰点，日本对华出口受到冲击。

中国与菲律宾和越南等东南亚国家在南海部分岛屿主权问题上亦存在争议，这导致东盟内部出现罕见的公开争吵。

“毫无疑问，中国崛起对日本在经济上是有利的。而中国在国际社会以负责任的方式行事也很重要，”安倍晋三在雅加达结束东南亚之行前对记者表示。

安倍此行访问了越南、泰国和印尼，外界认为此行旨在加强日本和东南亚国家的关系，以达到制衡中国经济和军事实力增长的目的，并为日本经济复苏提供新的动力源泉。

安倍晋三在记者会上列举了他对东南亚外交的五项原则，包括开放海洋、依靠法律而非势力等，并称“我们和东盟将全力维护这些（原则）”。（完）

编译：王凤昌 发稿：朱淑珍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。