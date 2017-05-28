日本将与美国合作采取措施 阻止朝鲜的挑衅--首相安倍

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透东京5月29日 - 日本首相安倍晋三周一谴责朝鲜最新的导弹试射活动，并誓言会与其他国家一道采取行动来阻止朝鲜再三的挑衅。
“正如我们在七国集团(G7)会议上的共识，朝鲜问题是国际社会最优先考虑的一个问题，”安倍对记者称。“我们将与美国合作，采取具体行动来阻止朝鲜。”
安倍称，日本会尽全力保护国民，同时也会与韩国及其他国家保持密切联系。(完)
(编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。