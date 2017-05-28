日本将与美国合作采取措施 阻止朝鲜的挑衅--首相安倍

路透东京5月29日 - 日本首相安倍晋三周一谴责朝鲜最新的导弹试射活动，并誓言会与其他国家一道采取行动来阻止朝鲜再三的挑衅。

“正如我们在七国集团(G7)会议上的共识，朝鲜问题是国际社会最优先考虑的一个问题，”安倍对记者称。“我们将与美国合作，采取具体行动来阻止朝鲜。”