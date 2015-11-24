日本政府将敲定提高薪资计划以提振内需

路透东京11月24日 - 日本政府预计将在周二稍晚敲定提高最低薪资、以及鼓励企业增加年薪的计划，这是旨在刺激消费者支出和经济增长的一系列计划中的一部分。

政府还可能为部分领取养老金的人士发放现金救济，以缓解食品价格上涨压力，并为家庭提供更多支持。

日本首相安倍晋三及其内阁料将在周二稍晚的会议上敲定薪资计划细节，政府试图让受制于内需问题的经济获得新生。

“提高最低薪资很重要，这有益于经济成长，”经济财政大臣甘利明称。

“这关乎增加消费者支出，以及培育正面的经济周期。”

政府热切希望提振消费者支出，提高薪资对于决策层而言是一项紧迫任务。消费者支出被视为是提振内需和拉动日本经济摆脱长达15年通缩的关键。

日本经济自安倍2012年末上台以来两次陷入衰退，安倍政府面临压力，需要证明定于本周推出的一揽子计划能够改善经济。

上一财年日本全国平均最低时薪为780日圆(6.35美元)，仅够买一碗拉面。

内阁的部长们以及政府的高级顾问也将讨论各种措施，以鼓励提高资本支出和推动更多女性就业，降低经济对出口和海外需求的依赖度。

安倍政府月底将会敲定经济刺激举措以及放缓人口下降之势的措施。(完)