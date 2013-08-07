日相安倍要求政府积极处理福岛核污水问题

路透东京8月7日 - 日本首相安倍晋三周三要求经济产业省采取恰当恰措施，处理福岛核电站放射性污水增加的“紧急问题”。

在出席政府核问题工作组会议后，安倍对记者表示，经济产业省需要在处理福岛第一核电站问题上发挥更积极主动的作用。

但安倍未表示将动用政府资金处理福岛核电站放射性污水问题。

福岛第一核电站运营商东电(9501.T)因未能有效防范2011年日本海啸和地震的冲击备受诟病，并因后来未恰当处理反应堆核泄漏而饱受抨击。（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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