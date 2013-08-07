日相安倍要求政府积极处理福岛核污水问题

俄罗斯罗斯托夫发生爆炸 一人受伤--塔斯社援引消息人士
路透莫斯科4月6日 - 一位执法消息人员告诉俄罗斯塔斯社(TASS)，俄罗斯南部城市罗斯托夫周四早间发生爆炸，一人受伤。 REN-TV援引目击者的话称，爆炸发生在Sadovaya街一所学校附近，一位维修工人在爆炸中受伤。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
路透东京8月7日 - 日本首相安倍晋三周三要求经济产业省采取恰当恰措施，处理福岛核电站放射性污水增加的“紧急问题”。
在出席政府核问题工作组会议后，安倍对记者表示，经济产业省需要在处理福岛第一核电站问题上发挥更积极主动的作用。
但安倍未表示将动用政府资金处理福岛核电站放射性污水问题。
福岛第一核电站运营商东电(9501.T)因未能有效防范2011年日本海啸和地震的冲击备受诟病，并因后来未恰当处理反应堆核泄漏而饱受抨击。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透莫斯科4月6日 - 一位执法消息人员告诉俄罗斯塔斯社(TASS)，俄罗斯南部城市罗斯托夫周四早间发生爆炸，一人受伤。 REN-TV援引目击者的话称，爆炸发生在Sadovaya街一所学校附近，一位维修工人在爆炸中受伤。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
路透华盛顿4月5日 - 美国共和党人对迅速重启替换奥巴马医保立法工作的期望，在周三因存在巨大分歧而破灭，国会在并未达成协议结束党内斗争的情况下，准备进入为期两周的休会期。
路透华盛顿4月5日 - 美国参议院预计将于周四1500GMT进行投票，决定是否就总统特朗普提名的最高法院大法官人选Neil Gorsuch进行有限制辩论并推进确认程序。