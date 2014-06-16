热点聚焦：黑田东彦向安倍施压 期盼第三支改革之箭

路透东京6月16日 - 日本央行总裁黑田东彦向首相安倍晋三发出一个非常简洁的讯息：现在已经到了射出第三支改革之箭的时候，否则过去18个月为复兴日本经济而作出的努力很可能付诸东流。

黑田东彦相信，央行的大规模货币刺激政策正在帮助日本摆脱20年来的通缩局面，但他不再幻想仅凭印钞就能确保经济的持续复苏。

一直以来，黑田东彦对以往央行在制定货币政策时的谨慎做法持批评态度，现在他的直言不讳又找到一个新的目标：安倍。2013年是安倍亲自挑选这位牛津大学毕业的经济学家兼前财务省官员出任央行新总裁。

了解黑田东彦想法的消息人士称，他明确向首相施压，要求他兑现承诺，扭转自1990年代末以来损害经济成长、企业获利、投资以及消费的通缩局面。

他要求安倍说到做到。

上月黑田东彦在东京发表讲话时，内容涵盖从央行领域到政府职能的范畴，他称日本要想重新焕发活力与生机，政府必须解决劳动力短缺的问题，随着经济的复苏，这一矛盾变得越来越尖锐。

一周后他又强调，很关键的一点在于，除了央行采取行动，其它方面也需要作出“努力”，例如政府和企业应设法确保中长期的经济成长。

分析师表示，黑田东彦异常坦率的谏言会带来风险。

“他现在可以说这些事，因为经济已经走上正轨，”NLI基础研究所首席分析师栌浩一说。“但总是存在事与愿违的可能，他等于把自己架到火上去烤，尤其是如果通胀率达不到2%的话。”

这样做的风险太高，安倍的“经济成长战略”预计要到6月27日左右才会公布。

分析师表示，黑田东彦的讲话可能是特意安排在这个时点，意在影响有关战略的讨论，特别是劳动力减少和生产率疲弱等抑制供应的因素，浮现的速度快于央行原先预期。

如果安倍的计划不能够提高日本的经济成长潜力，经济复苏可能步履蹒跚。更糟的是，若金融市场不再相信日本能够控制自己沉重的公共债务负担，利率就有可能飙升，经济复苏可能夭折，金融体系也将受到重创。

**从需求到供应**

日本经济过去一年加快增长，受迅速到位的货币扩张和财政刺激政策这头两支改革之箭激励，通胀率也达到央行计划于明年实现的2%水准的一半。

黑田东彦并不认为他的使命已经完成，但了解他想法的消息人士称，他已将关注点放在实现物价目标后会发生的情况上。

虽然不一定会成功，但黑田东彦敦促政府放宽经济管制可能正当其时。就连安倍身边的一些宽松政策倡导者也表示，相比刺激措施，经济目前更需要改革。

“现在看来，只有物价在上涨，经济增长率却没上升，”接近财务省的一名消息人士称。

“所以我们正步入没人希望看到的境地，即薪资停涨，唯有物价在涨。很自然，黑田先生会强调供应面的重要性。”

黑田东彦上个月在东京的演讲提到了一些经济挑战：提高生产率，让更多女性和老年人加入就业大军，雇佣技能娴熟的外国人，加强公共财政的可持续性。

这些恰好是安倍承诺的第三支改革之箭将祭出的政策。他在上周五宣布了一项将企业税分阶段降至30%以下的计划，以刺激经济成长。

“第三支箭”政策的大纲及路透所见到的草案仅提出粗略目标，缺乏具体细节。之前的改革提案因语焉不详，没有实效性，令投资者备感失望。

黑田东彦继续施加压力，他在周五一场新闻发布会上称，政府有工作要做。“央行应当实现物价稳定，政府则应扶持依靠内需拉动的经济成长。”

这个问题在黑田东彦看来十分紧迫，因为老龄化使得劳动力人群减少，生产率出现下降。

“仅仅结束通缩，不能确保日本重振往日经济强劲成长的雄风，”日本央行前高级经济学家早川英男称。

他表示，如果安倍不推进改革，日本有陷入滞胀的风险。

日本央行预测日本的潜在经济成长率不到0.5%。央行和政府决策者想把成长率提高至1%以上，即便如此，还是远远落后于1980年代所达到的4%水准。

**冒险之举**

熟悉黑田东彦想法的消息人士表示，由于日本公共债务规模相当于经济产值的逾两倍，黑田担心债市最终或遭到数十年无节制支出的报应。

日本政府现在能以0.6%的低息发行10年期公债--主要得益于央行购买大多数新债的政策，但目前市场信心十分脆弱。

据财务省顾问小组学院派成员Toshiki Tomita估计，利率光小升1个百分点，都会导致日本的债务融资年成本增加1.8万亿(兆)日圆(180亿美元)，相当于经济成长增强带来的预期税收增量的近四倍。

安倍身边主张通货再膨胀的主要顾问Kozo Yamamoto表示，对安倍来说，鉴于央行政策“在按计划落实”，且就业市场趋紧速度快于预期，他似乎不会向黑田施压，敦促他出台更多的短期刺激举措。

至于黑田的观点是否能得到安倍的认同则是另外一码事。黑田正在冒成为出头鸟的风险。一方面他谨慎表示，如果经济遇挫，通胀目标有达不到的风险，央行将进一步放松政策，另一方面他又明确表达了一个以后恐怕难有回旋余地的立场。

浏览安倍经济学相关图表，请点击：link.reuters.com/qen28v

浏览日本央行和美联储资产购买情况对比图表，请点击：link.reuters.com/qyt65s

(完)

(编译 郑茵/王翔琼/许娜；审校 白云)

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