安倍希望就参拜靖国神社向中韩解释

路透东京1月6日 - 日本首相安倍晋三周一表示，他希望与中国和韩国领导人会面，以解释他参拜靖国神社的原因。

安倍晋三于12月26日参拜靖国神社，此举激怒了中韩两国，并引发了美国的担忧。

结束对伊势神宫的新年参拜后，安倍在新闻发布会上表示：“寻求与中国和韩国的对话对于该地区的和平与安全至关重要。”

安倍表示：“我愿意就参拜靖国神社的真实意图进行解释。目前还没有进行类似会面的直接方式，但对话的大门始终敞开。”

中韩两国对于日本现任首相参拜靖国神社尤其敏感，安倍也是自2006年以来首个参拜靖国神社的在任首相。

安倍表示，他希望在日本国内深化对于宪法改革的讨论，他也坚信他能够使中韩对参拜一事表示理解。

“如果我详细解释，我相信我会获得邻国对于日本政府寻求和平的理解。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

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