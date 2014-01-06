安倍希望就参拜靖国神社向中韩解释

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透东京1月6日 - 日本首相安倍晋三周一表示，他希望与中国和韩国领导人会面，以解释他参拜靖国神社的原因。
安倍晋三于12月26日参拜靖国神社，此举激怒了中韩两国，并引发了美国的担忧。
结束对伊势神宫的新年参拜后，安倍在新闻发布会上表示：“寻求与中国和韩国的对话对于该地区的和平与安全至关重要。”
安倍表示：“我愿意就参拜靖国神社的真实意图进行解释。目前还没有进行类似会面的直接方式，但对话的大门始终敞开。”
中韩两国对于日本现任首相参拜靖国神社尤其敏感，安倍也是自2006年以来首个参拜靖国神社的在任首相。
安倍表示，他希望在日本国内深化对于宪法改革的讨论，他也坚信他能够使中韩对参拜一事表示理解。
“如果我详细解释，我相信我会获得邻国对于日本政府寻求和平的理解。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
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