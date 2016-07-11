综述：日本首相安倍挟参院选举大胜气势 下令出台新一轮刺激方案

2016年7月11日，东京，日本首相、自民党领导人安倍晋三在参议院选举大胜后出席记者会。 REUTERS/Toru Hanai

路透东京7月11日 - 日本执政党周末在参议院选举赢得压倒性胜利后，首相安倍晋三下令推出新一轮财政支出刺激措施，因有更多迹象显示，企业界正因需求疲软而陷入困境。

安倍并未透露刺激方案规模的细节，但由于一般认为，参院选举大胜后，安倍在制定经济方面已无阻力，这种看法刺激日本股市跳涨近4%，日圆走贬。

日本机械订单意外下滑，显示日本经济需要额外刺激，以打破企业投资持续疲软局面。但经济分析师担心，安倍将重点放在公共工程支出，解决不了与人口及劳动力下滑相关的结构性问题。

公共项目增加，加剧了日本央行将利率维持在低位、并使日圆保持疲弱的压力，以此确保刺激支出将带动经济成长。

执政党消息人士在选举前对路透表示，日本政府准备支出逾10万亿日圆(1,000亿美元)。

安倍晋三周一在自民党总部的记者会上说，“我们将进行大胆投资，为未来成长播下种子。”

安倍晋三的执政联盟周日在参议院选举中大胜，尽管外界对安倍的经济政策及其有意对二战后订定的宪法进行首度修宪的计划有所疑虑。

**农业出口**

安倍称，他希望加强农村地区的农业出口，改善铁路和港口等基建设施，并欢迎海外更多旅游者和游轮前往日本。

“我们已经在这次竞选期间许诺，要将每个地区引以为豪的农产品和观光资源销往世界各地，”他说。

他重申改善儿童保育和老年护理途径的竞选承诺。他还将考虑，向那些为高校助学贷款所累的学生提供资助。

安倍晋三称，他希望抓住日本央行零利率政策这个机会，并为公私合作项目发行债券。

日经报导称，政府还将四年来首次出售建筑债券，来为刺激方案提供部分资金。但报导未引述消息来源。

三菱日联摩根士丹利证券的资深分析师Hiroshi Miyazaki说，刺激方案中有关旅游观光业的重点是进行长期投资。

“但近来观光业的成功靠的是放松签证要求，和日圆贬值。既然日圆已经开始升值，那就需要辅以日本央行的货币宽松，才能让这个计划生效，”Miyazaki说。

**机械订单下滑**

一些经济学家表示，由于民间产业不愿意在工厂和设备方面进行投资，因此需要在基础设施方面的公共支出作为弥补。

周一公布的数据显示，由于强势日圆和疲软需求对企业盈利以及开支构成压力，日本5月核心机械订单出人意料地连续第二个月下降，暗示持续增长所需要的企业投资仅温和复苏。

内阁府下调对机械订单的评估，称机械订单停滞。之前评估为回升。

其它经济学家则认为，安倍上台三年多后其政策令人失望的主要原因在于，缺乏大胆措施以解放劳动力市场并扭转人口下降的局面。

这类结构性改革被称作“安倍经济学”的第三支箭。另外两支箭分别为政府的财政计划以及日本央行的货币刺激。

日本央行1月决定在大规模购买资产计划之外实推行负利率政策，旨在加速通胀。自此之后央行一直维持货币政策不变。

但一些经济学家认为，央行在7月29日结束的政策会议上将更新央行的预估，同时还将采取进一步行动。

安倍执政联盟在参议院选举中大胜并宣布刺激计划之后，日股日经指数.N225收于一周收盘高位15,708.82点，盘中触及6月24日以来高点，日圆/美元跌至102日圆。(完)