日本首相安倍支持率下滑至32%--民调

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透东京8月10日 - 日本《每日新闻》周一发布的民调显示，日本首相安倍晋三的支持率下滑至仅略高于30%的水平，大多数民众对重启2011年福岛核灾后关闭的一核反应堆持反对意见。
安倍的支持率下降3点至32%，为安倍2012年12月重新掌权以来的最低水平，因日本安保政策的调整让选民不安。
有学者6月对日本国会一个委员会称，新安保法案违反和平宪法。此后，安倍的支持率开始急剧下滑。安倍表示，调整安保政策能增强日本的威慑力，但降低发生战争的风险。不过，批评观点担心，日本可能因此卷入美国为首的冲突中。
调查显示，57%的受访者对九州电力(9508.T)重启川内（Sendai）核电厂一核反应堆持反对意见，30%的受访者对此表示支持。
对安倍持反对意见的受访选民中，女性比例超过男性。仅26%的女性选民支持安倍内阁，支持安倍内阁的男性比例则达到40%。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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