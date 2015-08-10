日本首相安倍支持率下滑至32%--民调

日本《每日新闻》周一发布的民调显示，日本首相安倍晋三的支持率下滑至仅略高于30%的水平，大多数民众对重启2011年福岛核灾后关闭的一核反应堆持反对意见。对安倍持反对意见的受访选民中，女性比例超过男性。仅26%的女性选民支持安倍内阁，支持安倍内阁的男性比例则达到40%。路透