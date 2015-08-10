日本首相安倍支持率下滑至32%--民调

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京8月10日 - 日本《每日新闻》周一发布的民调显示，日本首相安倍晋三的支持率下滑至仅略高于30%的水平，大多数民众对重启2011年福岛核灾后关闭的一核反应堆持反对意见。

安倍的支持率下降3点至32%，为安倍2012年12月重新掌权以来的最低水平，因日本安保政策的调整让选民不安。

有学者6月对日本国会一个委员会称，新安保法案违反和平宪法。此后，安倍的支持率开始急剧下滑。安倍表示，调整安保政策能增强日本的威慑力，但降低发生战争的风险。不过，批评观点担心，日本可能因此卷入美国为首的冲突中。

调查显示，57%的受访者对九州电力 重启川内（Sendai）核电厂一核反应堆持反对意见，30%的受访者对此表示支持。

对安倍持反对意见的受访选民中，女性比例超过男性。仅26%的女性选民支持安倍内阁，支持安倍内阁的男性比例则达到40%。（完）