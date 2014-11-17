焦点：日本首相安倍料推迟上调消费税 央行总裁将更感头疼

路透东京11月14日 - 日本央行总裁黑田东彦已然面临审议委员会内部分歧加大，以及金融市场质疑其可信度的问题。预计日本首相安倍晋三将决定推迟上调消费税，这将让黑田东彦更感头疼。

外界愈发认为安倍将很快决定推迟上调消费税计划。了解日本央行想法的消息人士称，该央行决策层担心，财政改革拖拖拉拉，可能影响市场对政府致力于解决财政问题的信心。

黑田东彦的信誉也成问题，因他上月促成扩大量化质化宽松举措(QQE)刚只是打破了委员会内部的僵局状态。

分析师称，如果他选择再度放宽政策，可能难以说服立场分歧的委员。当他最终寻求退出超宽松政策时，可能也不会赢得债市信心，使其取代日本央行成为首要买家。

“若推迟上调消费税，日本央行将感到失望，因为该央行上个月放松政策的部分原因就在于支持经济，并促使安倍在明年加税，”东短研究首席经济分析师加藤出称。

“但你可能认为这是日本央行祭出刺激举措的结果。日本央行大规模购买公债并维持公债收益率在极低水平，使政府可以不用实施痛苦的财政改革。”

仅仅两周前，日本央行总裁黑田东彦祭出了大规模的货币宽松举措，让投资者在18个月内第二次感到意外，日圆因而跌至七年低位，日股则跳升至七年高位。

而在10月31日的政策决定公布前不久，黑田东彦还表示对经济增长及通胀将加快的前景抱有信心。部分交易商表示，他们不再相信黑田东彦。

“就在放松政策的前一天，他们还表示经济表现良好，”三井住友银行首席分析师宇野大介称。

“你必须从日本央行最新宽松举措中汲取的教训是，不能完全相信他们的话。”

日本央行将在周二和周三召开政策会议，预计将在此次会议上按兵不动。与此同时，安倍则料将宣布推迟明年10月把消费税从8%上调至10%的计划。

**担心市场反应激烈**

分为两步的增税计划在4月刚刚实施了第一步，就对脆弱的日本经济产生了较预期更为严重的冲击。

但黑田东彦仍呼吁政府继续实行第二次增税，警告若推迟加税，可能引发公债收益率飙升，这种可能性虽不大，却很危险，一旦收益率上扬，即使日本央行大规模购债，恐怕也难遏制其升势。

因此，许多央行高层对安倍可能推迟第二次增税并提前大选的报导感到困扰。

“日本央行的经济增长预估所依据的前提是增税按计划进行，”一位了解央行思路的消息人士表示。“如果增税推迟，他们将不得不作出调整，”这会让政策决定更加复杂。

根据现行的大规模资产购买计划，日本央行每月吃下的日本公债几乎与发行规模相当。此举备受诟病，批评者认为这等同于将政府债务货币化。

虽然日本央行官员避免影响有关增税的讨论，但他们的确担心延迟增税可能让人进一步认为，央行在为政府的巨额债务提供资金。

分析师表示，这些担心可能会在下周的利率会议上讨论，不过一些审议委员已经对QQE政策表示谨慎态度，认为其过于激进，因而不同意上月的宽松举措。

央行审议委员宫尾龙藏周三表示，“强烈希望”政府能够遵守对央行的承诺，稳步实施财政改革。

另一位委员佐藤健裕也警告称，如果日本不想失去投资者，恪守财政纪律至关重要。(完)

(编译 李爽/许娜/郑茵 审校 戴素萍/杜明霞)

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