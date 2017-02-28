日本通胀持续低迷之际 首相安倍为央行策略辩护（更新版）

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路透东京2月28日 - 日本首相安倍晋三表示，日本央行激进的货币宽松举措不仅仅是为了提升通胀，也是为了刺激经济。这表明日本政府希望转移日本央行承受的越来越大的压力。央行实现其2%的通胀目标存在困难。

安倍称，虽然日本央行在推升通胀方面扮演重要角色，但央行的大规模印钞举措也有助于刺激经济以及创造更多就业。

“我希望日本央行采取货币政策来实现其2%的通胀目标，同时还关注刺激经济，”安倍周二在日本国会表示。

安倍发表上述言论之际，反对派议员对日本央行多次推迟实现通胀目标的时间提出越来越多的批评，并且美国的保护主义抬头给日本经济增长构成新的挑战。

鉴于日本第四季经济成长放缓，加上通胀低迷，安倍一直面临着为日本央行策略做辩护的压力。

周二稍早公布的数据显示，日本1月工业生产意外下降，为六个月来首次，主要因对美国汽车出口步伐放缓。这表明日本经济的持续复苏面临困难。

日本央行总裁黑田东彦承认，日本距离实现2%的通胀目标仍远，但随着经济成长加速，长期通胀预期有可能升高。

“如果经济改善并推动通胀率达到2%，长期利率可能上升，”黑田在国会说。

他同时承认，随着经济成长加速，长期利率可能上升，但他强调央行目前的政策框架将会阻止远期收益率上升从而导致动荡。

三年的积极资产购买政策未能令通胀达标，央行随后在去年9月调整政策框架，以便更好地适应长期对抗通缩的需要。目前央行的目标针对短期和长期利率，以便控制日本的债券收益率曲线。

日本央行将通胀目标推迟实现的原因归咎于油价意外暴跌、消费税上调给家庭支出带来的冲击以及日本顽固的通缩心态。(完)