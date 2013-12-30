安倍参拜靖国神社 似有成竹在胸

路透东京12月27日（记者 Linda Sieg） - 日本首相安倍晋三周四参拜靖国神社，不仅惹恼了中国和韩国，同时也招致美国以及安倍联合政府中执政伙伴的不满。然而，对于日美联盟关系以及安倍本人的支持率，安倍似乎成竹在胸，很有把握这些都不会受参拜事件的影响。

安倍成为七年来日本首位在任内参拜靖国神社的首相。靖国神社中供奉着被二战盟军远东军事法庭判定为战犯的日本领导人及其他战争阵亡者的灵位。

批评人士认为靖国神社是日本军事侵略历史的象征。然而，安倍是坚定的保守派，参拜靖国神社是其重塑日本战时历史，淡化歉意以及复兴民族自豪感计划的一部分。

安倍的参拜行动不仅激起了中韩两国的愤怒，也让美国罕见地公开表示“失望”，甚至与自民党组成执政联盟的公明党也在声明中表示遗憾。

熟悉安倍想法的人士称，他完全明白这些风险。安倍一年前第二次就任首相时曾许诺重振“强大的日本”。

“美国失望了？太糟糕了。他们仍然是我们的盟友吗？没错，”熟知安倍想法的一名日本外交消息人士说道。“经济、收入、社保，这些才是日本人关心的事。对外政策可能不会对我们的民调产生决定性的影响。”

安倍在2006-2007年首次上任时没有参拜靖国神社，目的是希望改善与中国的关系。他的前任小泉纯一郎每年参拜已经导致中日关系深受其害。

安倍再度出任首相之初坚持与以前类似的立场，希望与中国领导人习近平实现会面。然而今年夏季，安倍的助手曾表示，如果中日关系无法实现突破，安倍可能亲赴靖国神社进行参拜。

但是，中国上月宣布划设东海防空识别区，令深陷钓鱼岛争端的中日关系更加紧张。

“这样来看，中国是不愿意在尖阁群岛问题上达成协议了，”安倍的助手称，他用的是对中国所称钓鱼岛的日方称呼。

批评人士称，安倍现在已确信中日政治僵局将持续下去。

“我认为这是严重的对抗和不负责任的行为，将地区关系在可预见的未来置于深度冻结状态，”天普大学日本校区亚洲研究部主任金士顿（Jeffrey Kingston）表示。

尚不清楚安倍是否完全预料到美国会罕见地进行指责。

共同社称，美国政府仅在安倍参拜发生一小时前通过驻东京大使馆了解到这一情况。专家称，这次参拜将令美日同盟关系紧张。

位于华盛顿的Woodrow Wilson中心（WWC）的日本问题学者Yoshihide Soeya称，直到最近，美国官员一直认为安倍对其民族主义想法保持克制，并偏向于指责中国和韩国，认为中韩应为与日本双边关系的紧张负责。

“安倍现在扭转了局面，”他表示。

美国乐于见到安倍增强日本军力、分担美日联盟更多国防负担的努力，但对其历史修正主义的态度表示不满。

“参拜靖国神社事件促使美国政府需要判定安倍作为其亚洲盟友及合作伙伴的可靠性，”一名前美国官员称。

在日本国内，安倍也押注参拜事件不会给内阁支持率造成任何影响。

本月进行的一部分民调显示，安倍在国会强推国内保密法案之后，支持率已经跌落50%，但是对于日本领导人来说，这仍是较高水平。

如果日本经济下滑或者安倍将其保守计划置于经济政策之上，他可能会遭遇麻烦。

“日本眼下的要务是重振经济，”《日本经济新闻》的一篇社论指出。

“制造政治混乱，导致国家分化，到头来又能得到什么呢？”

日本选民长期以来在国家领导人是否应该参拜靖国神社问题上持对立观点，但是中国对小泉参拜行为的抗议导致日本国内认为这是中国对日本内部事务的干涉。

自此以后，日本对中国军事影响力的担忧持续升温，中国当局对安倍的最新批评可能令民意转向支持安倍。

“他激起的批评将引发一波‘对领导人的支持’运动，这将抵减国内对其安全议案的批评声音，”金士顿说道。

也有人不同意这种看法。“最终的影响是日本社会对立加深，不利于安倍推行其它一些（或部分）保守行动。”WWC的Soeya表示。（完）