热点聚焦：通缩及自民党败选经历 促使安倍推迟增税并提前选举

日本首相安倍晋三11月18日在东京举行的一场记者会上讲话。 REUTERS/Toru Hanai

路透东京11月18日 - 日本首相安倍晋三周二宣布推迟不受欢迎的上调消费税计划，并提前大选，这消息算不上突如其来。

最近对(安倍)助手、政界人士和官员的采访显示，这两项决定是经过数月的深思熟虑后做出的。安倍在考虑时基于两个原则：必须把对抗通缩作为优先，以及在提前选举问题上犹豫不决会威胁到他长期执政的希望。

政界人士表示，大多数调查显示，安倍的支持率仍在50%左右，而反对党获得的支持率较弱，安倍判断现在举行选举会比等到明年更安全。

安倍宣布，将把计划于2015年10月的第二次上调消费税推迟18个月。并补充称，他将于周五解散众议院，以便在未来40天内举行选举。选举料将于12月14日进行。

安倍计划2015年推行重启核电站和立法允许自卫队海外参战等不受欢迎的政策。

推迟上调消费税与提前选举同时宣布，系诸多要素共同作用的结果：一连串疲弱的经济数据、多起内阁丑闻、日本央行意外放宽货币政策，以及透过峰会形式与中国国家总理习近平会面的外交成功。

安倍从一开始就担心从2015年10月起继续将消费税率调升至10%，可能对经济产生冲击。消费税在今年4月已经调升至8%。在安倍2012年上台前，这项分两阶段进行的消费税上调计划已经得到朝野政党的支持，并获得立法通过。

“摆脱通缩无疑是他的首要任务，”一名高级政府官员对路透表示，并称完成这项目标所面临的风险，是安倍决定推迟上调消费税的主要判断标准。

“安倍经济学”的核心思想认为，日本20年通缩已经令国内消费者对大件商品的支出保持谨慎，企业的投资态度也十分保守，改变这样的思维，是实现经济增长的关键。

从夏季开始，风险忧虑愈见鲜明。9月初公布的数据显示，4月首度增税后，日本经济在4-6月萎缩逾7%，为2009年全球金融危机以来最差。

几周之后，官员开始察觉，第三季的经济反弹似乎并不如预期强劲。

财务省官员长期坚称调升消费税是控制债务的关键，现在也开始认为他们在打一场没有胜算的仗，并且考虑包括推迟增税在内的各种可能。

**麻生太郎患得患失误大事**

尽管黯淡的经济数据不断涌来，但安倍还是在考虑何时举行国会众议院选举。众议院的四年任期要到2016年12月才结束。

一个选择就是9月3日内阁重组后马上提前选举。内阁重组的目的是让安倍更得民心。

但这位政府官员称，两位内阁新成员因政治献金丑闻辞职后，这种可能性变得站不住脚。政治丑闻削弱了安倍支持率，尽管还不是特别严重。

让安倍念念不忘的是，前自民党首相麻生太郎错过最佳选举时机因而败选的苦痛记忆。

2008年麻生太郎在前首相辞职后上台，外界预期他会在自己支持率相对较高时提前举行选举。不料他看到自己支持率直线下降后犹豫不决。最后当他于2009年8月举行选举时，自民党落败，丧失执政权达三年之久。

“在政府还很强势时采取攻势，总比被迫举行选举要好，”自民党一位资深议员表示。

提前选举还有一个额外的好处，可以让执政联盟中那些支持加税的大佬们闭嘴。

**拼图一块块完成**

回过头来想，与安倍最接近的助手--内阁官房长官菅义伟在10月22日就曾暗示，政府开始把加税和选举问题放在一起考虑。

菅义伟表示，在决定加税问题时，政府将参考第三季国内生产总值(GDP)初值。

虽然菅义伟说得比较含糊，但还是暗示出，安倍可能在看到11月17日的数据后对加税作出决定，同时议会还处在会期当中，因此安倍可能解散议会提前选举，而不必等到12月其它数据出炉。

结果，GDP数据远逊于预期，显示经济在第三季陷入衰退。

就在安倍接近就选举做出决定之际，日本央行于10月31日采取意外举措，许多人认为此举更加便于政府上调税率，实际恰恰相反。

日本央行宣布增加公债购买规模，扩大货币刺激计划，从而缓解了若推迟加税恐怕债市崩盘的担忧，同时推动日本股市劲扬。

现在看来，11月7日一件看似没有联系的事情，好像是完成了安倍决策拼图的最后一块。

当时，安倍首席安全顾问从北京回国后报告称，安倍一直期待的与中国国家主席习近平的会晤将在下周的北京峰会上成为可能。

当晚，在分别与自民党二号人物以及共同执政的公明党会晤后，安倍接受一家民间电视台广播公司采访时，矢口否认正考虑提前举行选举。但他又不问自答地表示，当被问到是否正筹划选举时，首相通常都会否认。

资深政治分析师Minoru Morita称，“他这就是在发出信号：我将要举行选举。”

日本经济图表：link.reuters.com/zem62w

(完)

(编译 杜明霞/陈宗琦/李爽/许娜；审校 郑茵)

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