多数选民不理解安倍为何提前举行选举

路透东京11月20日 - 周四的一项调查结果显示，将近三分之二的日本选民不理解，为什么首相安倍晋三下月要提前举行选举，大约一半的选民希望执政党和反对党能够在这次选举中平分秋色。这表明执政党在这次选举中的成绩可能没有安倍期望的那么好。

安倍周二宣布推迟不受欢迎的上调消费税行动，并提前举行选举，以寻求民众对其经济政策提供新的背书。

共同社11月18-19日进行的调查显示，略多于63%的受访者不理解为何安倍现在要举行选举。本来2016年末以前不需要进行大选，但安倍想在反对力量较弱和相对较高的支持率下降之前，巩固自己的地位。

共同社的调查显示，25.3%的人计划在比例代表制选区支持自民党，远高于支持民主党的9.4%。

但44.4%的人尚未拿定主意，同时大约一半的人表示希望执政党与反对党在选举之后能在国会势均力敌。(完)

(编译 张涛；审校 高琦)

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