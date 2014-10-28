专访：推迟上调消费税等同于承认安倍经济学失败--反对党官员

路透东京10月28日 - 日本主要反对党--民主党二号人物在周二表示，日本首相安倍晋三如果决定明年不按计划上调消费税，就相当于承认“安倍经济学”失败。

日本财务省、日本央行和大型企业希望安倍按计划在2015年10月将消费税上调至10%，以实现减轻债务负担的承诺。日本债务负担在发达工业国家中是最高的。

不过日本经济复苏艰难，两名内阁大臣因政治丑闻辞职令安倍支持率下降，美国财政部敦促日本在实现预算平衡时不要走得过头，安倍所在党派明年4月也面临艰难的地方选举。

“如果他们不上调消费税，同时继续声称安倍经济学成功，将是最糟糕的，”民主党干事长枝野幸男在一次路透专访中称。“财政状况和经济都将恶化。”

在被问及推迟上调税率是否等同于宣布安倍经济学失败时，他称：“我们认为是。”(完)

(编译 王丽鑫；审校 高琦)

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