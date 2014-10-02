焦点：无论日本增税与否 安倍经济学面临的风险都在上升

路透东京10月2日 - 如果以史为鉴，日本公布的一系列经济数据令人失望，似乎并不支持日本再次上调消费税。但不管首相安倍晋三决定怎么做，“安倍经济学”面临的风险都在上升。

尽管过去21个月里，安倍实施了大规模宽松货币政策并提高政府支出，日本经济复苏还是脆弱乏力；到安倍必须做出是否再次上调消费税决定的时候，日本可能也已经陷入了衰退。

4月上调消费税带来的冲击比预期更严重，也比1997年那次增税的冲击要严重，当年增税造成的冲击波甚至导致时任首相下台。

与此同时，推迟增税的风险似乎更大。一些分析师、投资者和企业界人士认为，这有可能让金融市场感到非常不安，市场现在已经在担心日本到底能不能兑现对控制日益膨胀的政府债务的承诺。

“如果他们决定不增税，那在一定程度上会动摇对日本财政的信心，”Don Quijote Holdings Co. 社长Takao Yasuda说。

“人们可能将其解读为经济表现疲弱程度的证据，”Yasuda周二对路透表示，“尽快上调税率至10%，然后让所有负面因素消化掉，我认为会更好。”

经济分析师普遍预计安倍将在年底前决定是否推进一项长期计划，在明年10月上调消费税税率至10%。若上调，将完成在18个月内分两阶段使消费税翻番的计划。该计划旨在遏制日本的庞大债务，目前债务总额是其经济规模的两倍还多，在工业化国家中情况最为严重。

安倍在4月将消费税从5%上调至8%，并表示将基于对经济力道是否足以承受再次冲击的判断，来决定下一步行动。

实际上，日本经济可能已经开始萎缩。日本央行周三公布短观调查显示，截至9月当季日本大型制造业景气判断指数略见改善，但服务业景气判断指数下滑，凸显出内需持续疲软。

周二的数据显示，日本8月工业生产意外下滑，家庭支出连续第五个月下降，且降幅超出预期。

日本4-6月经济环比年率萎缩7.1%，是1997年降幅的两倍还多。当年，时任首相桥本龙太郎也上调了消费税。

在最近这波黯淡数据公布前，路透调查显示，预计日本7-9月经济增速重回3.6%，反弹幅度超过17年前，但唯一的原因是前季跌幅更大。

亚洲金融危机的爆发加剧了桥本龙太郎任内的经济衰退，但在安倍决定是否再次上调消费税时，这点让他感到少许安慰。

推迟加税挟带着风险，因为随着日本人口迅速老龄化，使得平衡预算变得难上加难，所以日本有必要控制债务。日本政府承诺到2021年平衡预算，但现在看来这一目标似乎太远大。

外界觉得，安倍在解决国内债务问题方面有些畏缩，这可能有损安倍经济学初期所获成功带来的信心。

“这是一个非常棘手的决定。推迟加税，比如推迟半年，可能是一个选项。但问题是到那时候经济也并不一定会改善，”NLI基础研究所首席分析师栌浩一表示。

“若不顾经济疲弱，继续推行加税，随着明年初开始全国性地方选举，从政治角度讲这种做法存在风险，”他说。“对安倍来说，处境进退两难。”

分析师的主流预期是，安倍会推行加税举措，同时命令增加政府支出以支撑经济成长，并缓和加税的影响，或许日本央行也会辅以扩大本已规模巨大的货币刺激举措。

浏览4月加税前后经济表现对比图表，请点选(link.reuters.com/qer92w)

**信心已然不稳**

更重要的是对市场信心的潜在影响。

“如果搁置第二次上调消费税，日本的财政可持续性受到质疑，那将造成市场震荡等不可预知事件，”花旗集团证券分析师Naoki Iizuka称。

“在经常帐盈余减少和贸易续呈赤字，导致日本自行偿债的能力下降之际，保持财政可持续性至关重要。”

日本央行总裁黑田东彦已呼吁安倍晋三按计划上调消费税，警告称目前市场出现激烈反应的风险较小，但一旦爆发将难以控制。

推迟上调消费税也会使得日本在20国集团(G20)中的经济外交政策复杂化。国际货币基金组织(IMF)7月表示，日本应该推进增税并采取更多措施来降低公共债务，以及加快结构改革。

但如果日本经济增长继续迟滞，安倍晋三可能难以说服他所在的自民党部分成员接受加税，后者担心在明年初全国地方选举前，增税恐对区域选情造成不利影响。(完)

(编译 白云/李爽/王兴亚/朱晓军；审校 龚芳/戴素萍)

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