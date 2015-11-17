焦点：高档速食面和巧克力热卖 安倍经济学尚且有救

图为东京一家超市中售卖的日清公司速食杯面，摄于11月16日。 REUTERS/Issei Kato

路透11月17日 - 日本经济在一年之内第二次陷入衰退；但消费者仍热衷于高档速食面和高价巧克力，这说明经济还有些韧性，安倍经济学也还有些希望。

由于担心中国增长放缓和全球经济前景，日本企业不愿把充裕的现金用于资本投资和提高员工薪资待遇。

但消费者仍愿意多花点钱购买高附加值商品，这可以反驳安倍经济学已经死亡的说法。

今年前段时间，日清食品株式会社(2897.T)的招牌速食面产品增加了肉和配料，并将价格提高5-8%。今年4-9月产品销量较上年同期增加10%。

行业组织的数据显示，定价250-259日圆(2.03-2.10美元)的巧克力在截止3月的年度销量较两年前增长超过三分之一；定价50-99日圆巧克力的销售仅增长1.2%。

“在高附加值商品上面支出更多的消费者，这将支撑民间消费，”SMBC日兴证券资深分析师(山鸟)津洋树表示。

**兼职薪资上涨**

由于劳动力短缺，兼职薪资上涨强劲，这是帮助支撑经济的另一个亮点。

民营行业招聘机构Recruit Jobs的数据显示，9月兼职时薪连续第四个月触及纪录高位，大城市涨幅为1.5%。不过整体薪资增长仍然低迷，增幅约为0.6%。

对兼职岗位依赖程度较大的服务业企业表示，这股上涨势头可能还将持续。

“我们并非处于没有足够员工的时期，但招聘成本每年都在上涨，”吉野家(9861.T)社长河村泰贵表示。

薪资持续上升，即使是兼职员工薪资也在增加，对安倍来说是好消息。安倍不断敦促企业提高薪资，作为他促使日本经济通货再膨胀政策的一部分。

上周，日本央行审议委员原田泰为该央行的大规模刺激计划辩护，称强劲的兼职就业市场帮助提振家庭收入。

日本执政党--自民党众议员山本幸三周一对路透表示，最新国内生产总值(GDP)数据“有点令人吃惊”，政府应向低收入家庭和领退休金者提供补贴，因为这些人不会因安倍经济学带来的薪资上涨和企业营收增加而获益太多。山本幸三是安倍经济学的设计师之一。

“资本支出乏力，而且民间消费还未从消费税上调后出现的滑坡中完全恢复过来，”他补充说，“经济缺乏增长的推动力，”除非政府实施额外的财政支出。

**预测喜忧参半**

路透调查中受访经济学家和分析师预计，经济将在当季反弹，之后直到下一财年都将保持温和增长趋势。

但根据上周公布的另一份路透调查，日本企业表示，经济料最早也要到明年才会复苏。

日本央行10月1日公布的季度短观调查显示，日本企业当前财年计划增加资本支出6.4%，其中大型企业计划增加资本支出10.9%。

周一公布的数据显示，7-9月当季资本支出下滑1.3%，降幅大于预期，拖累经济连续第二季萎缩。

“倘若经济前景黯淡，企业便会对投资踌躇不前，”具有影响力的企业游说组织--经济团体连合会名誉会长米仓弘昌周一向记者称。

日本CPI图表：(link.reuters.com/tur95w)

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