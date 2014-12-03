日本被穆迪调降后 首相出面为“安倍经济学”做辩护

路透东京12月2日 - 穆迪调降日本的债信评级后，正在备战12月14日众议院选举的日相安倍晋三周二为其经济政策作出辩护，称海外国家对“安倍经济学”仍然信心十足。

穆迪周一将日本的主权债评级调降一个级距至A1，原因是日本实现债务削减目标的能力的不确定性上升。现在日本评级比中国和韩国都要低一个级距。

不到两周前，安倍在决定推迟第二次增税计划后，宣布提前举行大选。该决定连同安倍包含货币刺激、财政支出和结构性改革的激进政策组合将成为重要的竞选议题。

“市场对评级调降表现得十分淡定。长期利率没有波动，股价也没有波动，”安倍在日本放送协会(NHK)说。“我相信海外国家对日本经济的力道有很大的信心，安倍经济学获得了一定程度的认同。”

周二，日本两年期公债持平，10年期日债收益率JP10YTN=JBTC涨1.5个基点至0.435%；日股日经指数收高0.4%，创七年高位。

安倍将消费税从8%上调至10%的计划推迟18个月实施的决定，在选民中间可能很受欢迎，但一些分析师称，2020财年消除基本预算赤字这一重要的财政整固目标目前无法实现。

标准普尔亚洲主权评等主管小川隆平对路透表示，推迟增税短期可能有助于日本经济，但没有保证说明增税会得到落实，因为大选后的政局会出现变化。

内阁官房副长官Hiroshige Seko称，安倍将在明年夏季提出一项具体的财政整固计划，政府将继续监控债市，若有必要将采取恰当措施作出应对。(完)

(编译 白云; 审校 孙茉莉)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。