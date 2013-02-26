若黑田东彦离任 日本将设法保留ADB总裁职位

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透东京2月26日 - 日本财务大臣麻生太郎周二表示,若黑田东彦接任日本央行总裁一职,日本将设法保住亚洲开发银行(ADB)总裁的职位.
日本首相安倍晋三有可能任命亚洲开发银行总裁黑田东彦担任下一任央行总裁,以加大抗击通缩的力度.
在被问及黑田东彦的继任者时,麻生太郎表示:"日本将参加选举活动,以便保住ADB总裁的职位."
他在内阁府会议后还告诉记者,日本财务省财务官中尾武彦将参与下一任ADB总裁的竞争.(完)
(编译 郑茵 审校 白云)
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路透纽约/伦敦4月7日 - 金价周五触及五个月高位，此前美国就业数据削弱了美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息预期，但金价回吐多数涨幅，因美元上涨和避险需求减弱。
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。